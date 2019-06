O Produto Interno Bruto (PIB) nacional está a crescer de forma “saudável”, mais ainda não é suficiente. No panorama da europeu, Portugal cresce tanto quanto o Reino Unido, que se encontra no meio de um caótico processo de saída da União Europeia (UE). Isto “diz muito sobre a nossa fraca posição”, revela o Fórum para a Competitividade numa nota de conjuntura relativa ao passado mês de maio.

Com vários países a registarem desempenhos superiores ao português, Portugal corre o risco de “vir a ser ultrapassado por todos”, sublinha o mesmo documento.

No primeiro trimestre de 2019, o PIB de Portugal acelerou de 1,7% para 1,8%, em termos homólogos, começa por explicar a nota de conjuntura. O consumo privado, por sua vez, desacelerou, de 2,9% para 2,5%, em todos os tipos de bens e serviços, enquanto o investimento acelerou “fortemente”, passando de 7,4% para 17,8%.

“O problema é que, não só grande parte deste investimento (sobretudo em construção e outras máquinas e equipamento) foi apenas acumulação de existências, como explica uma aceleração também muito forte das importações, de 2,3% para 6,0%. As exportações até aceleraram, de 1,6% para 2,9%, mas acabaram ofuscadas pelas importações”, lê-se na nota do Fórum para a Competitividade.

Apesar da dificuldade em fazer a leitura de uma tendência, “a composição do PIB é agora mais saudável: menos consumo privado, mais investimento e mais exportações”. Mais ainda há muitos dissabores.

A produtividade continua a ser um problema

Menos positiva foi a evolução do emprego e da produtividade, com este último indicador a aguardar um crescimento mais forte. Durante o primeiro trimestre do ano, o emprego caiu de 1,9% para 1,5%, o que já tinha também acontecido no quarto trimestre de 2018. Acumuladas, as quedas resultam numa perda de mais de 22 mil empregos face ao valor apurado no terceiro trimestre de 2018.

“Estes dados são um pouco mais negativos do que seria de esperar. Embora não cheguem a ser preocupantes, confirmam que o mercado de trabalho está a deteriorar-se. Se persistir esta queda do emprego, o crescimento do PIB será claramente afetado“, prevê o Fórum para a Competitividade.

A produtividade, por sua vez, subiu de forma “muito modesta”, situando-se, agora, nos 0,3%. E ainda que se tenha verificado um aumento, o Fórum para a Competitividade deixa o aviso: “Ainda estamos muito longe dos 1,4% previstos no Programa de Estabilidade, pelo que será ainda mais difícil alcançar esta meta até o final do ano”.

Portugal em pé de igualdade com o Reino Unido

A boa notícia é que o crescimento português do primeiro trimestre do ano foi, apesar de tudo, “ligeiramente superior à média da União Europeia (1,5%)”. Contudo, “dentro dos países menos desenvolvidos da UE, só a Grécia cresceu menos do que Portugal, os outros cresceram muito mais, o que nos coloca na posição de vir a ser ultrapassado por todos”.

Segundo a entidade liderada por Pedro Ferraz da Costa, a Hungria e a Polónia — que cresceram, respetivamente, 5,2% e 4,6% –estão em vias de ultrapassar Portugal. Também dentro do grupo dos países mais ricos da União Europeia, vários apresentam desempenhos superiores ao registado no país lusitano. É o caso da Irlanda (2,6%), Suécia (2,4%), Dinamarca (2,2%), Finlândia (2,1%) e Holanda (1,9%).

Em pé de igualdade, em termos de crescimento, está o Reino Unido. “Portugal cresceu tanto como o Reino Unido, muito mais desenvolvido e atormentado por toda a incerteza do Brexit, o que diz muito sobre a nossa fraca posição”, afirma o Fórum para a Competitividade.

Recorde-se ainda que Portugal caiu seis posições no ranking de competitividade do IMD World Competitiveness Center, ocupando, agora, o 39.º lugar entre os 63 países que foram analisados. Portugal está, assim, longe do meio da tabela e ainda mais longe do pódio dos países mais competitivos, ocupado por Singapura, Hong Kong e Estados Unidos da América (EUA).

“É com grande preocupação que o Fórum para a Competitividade regista que Portugal caiu seis posições (…) tendo assim passado mais claramente para a metade pior. Só o Chile, que caiu sete níveis na ordenação, teve um desempenho pior”, salienta a entidade, acrescentando que, apesar de a economia nacional ter registado melhorias em alguns indicadores, há “um longo caminho a fazer”. “Corrupção, impostos e economia paralela são algumas variáveis menos positivas, contribuindo assim para a descida de Portugal no ranking”, remata.