Desemprego sobe para 6,7% em abril

A taxa de desemprego terá ficado nos 6,7%, em abril, segundo indicam os dados provisórios divulgados, esta segunda-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Tal valor compara com os 6,5% registados no mês anterior, valor que também foi revisto em alta, esta manhã.

As estatísticas mensais do desemprego reveladas pelo INE avançam uma previsão para a taxa do mês imediatamente anterior e tornam definitiva a taxa do mês antes desse.

No final de abril, o INE tinha estimado que a taxa de desemprego em março se teria situado nos 6,4%, valor que foi revisto em alta esta manhã. Assim, a taxa provisória era de 6,4%, mas o valor definitivo é de 6,5%. “A taxa de desemprego de março de 2019 situou-se em 6,5%, o que corresponde a uma revisão em alta, de 0,1 pontos percentuais (p.p.), da estimativa provisória divulgada há um mês. Aquela taxa manteve-se inalterada em relação ao mês anterior, diminuiu 0,1 p.p. por comparação com três meses antes e 1,0 p.p. relativamente a um ano antes”.

No que diz respeito à população empregada, essa revisão em alta equivale a 4,9 mil pessoas. “Em março de 2019, a população empregada foi estimada em 4.834,5 mil pessoas, tendo diminuído 0,2% (10 mil) em relação ao mês anterior. Em relação a três meses antes (dezembro de 2018), a população empregada diminuiu 0,1% (5,1 mil). Em comparação com o mesmo mês de 2018, aumentou 1,2% (57,9 mil)”, salienta o INE.

Taxa de desemprego sobe para 6,7%

Fonte: INE

Por outro lado e no que diz respeito à estimativa provisória para abril, o INE frisa que a taxa de desemprego terá aumentado 0,2 pontos percentuais (p.p) em relação ao mês anterior. “Em abril de 2019, a estimativa provisória da taxa de desemprego foi de 6,7% e aumentou 0,2 p.p. em relação ao mês anterior e 0,1 p.p. relativamente a janeiro de 2019, tendo diminuído 0,4 p.p. em comparação com abril de 2018“, lê-se na mesma nota.

O INE remata: “Em abril de 2019, a estimativa provisória da população empregada correspondeu a 4.822,7 mil pessoas e diminuiu 0,2% (11,8 mil) em relação ao mês anterior e 0,5% (23,1 mil) relativamente a três meses antes (janeiro de 2019), tendo aumentado 0,7% (31,9 mil) em comparação com o mesmo mês de 2018″.

(Notícia atualizada às 11h46)