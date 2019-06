Prever o rumo das ações não é um exercício fácil. Só um em cada três preços-alvo atribuídos pelos bancos de investimento às cotadas nacionais acertam no alvo na bolsa nacional, de acordo com a CMVM. Mas nesse exercício, há quem tenha mais “pontaria”, que é o que procuram os investidores depois de um mês de maio “negro”. É o caso da Kepler Cheuvreux, o mais certeiro em Lisboa. Saiba qual a sua pontaria para as cinco cotadas nacionais que acompanha.

Segundo o Relatório Anual sobre a Atividade de Análise Financeira da CMVM, que avaliou o período compreendido entre outubro de 2017 e setembro de 2018, o banco de investimento francês apresentou um grau de sucesso de 58,3% no alcance dos preços-alvo para a totalidade das recomendações emitidas.

No período considerado, a Kepler Cheuvreux emitiu 13 recomendações de investimento, sobre títulos cotados na praça lisboeta. Com base nos dados disponibilizados pela Reuters, o banco de investimento disponibiliza atualmente recomendações para cinco cotadas do PSI-20. São elas a EDP, EDP Renováveis, Jerónimo Martins, Nos e Galp Energia.

O potencial para as cinco ações acompanhadas pela Kepler

A petrolífera portuguesa está avaliada em 16,00 euros por ação pelos analistas da Kepler. Tendo em conta a queda recente, as ações da Galp Energia passaram a ter um potencial de valorização de 18,7% — o segundo mais elevado do conjunto dos cinco títulos — face aos 13,48 euros a que encerraram o mês de maio. Ainda assim, a recomendação atribuída pela Kepler Cheuvreux é de “manter”.

Recomendação de “manter” é atribuída também à Jerónimo Martins, sendo que neste caso o potencial de valorização é bem menos expressivo. A dona do Pingo Doce está a cotar nos 13,625 euros por ação, apresentando uma margem de progressão de mais de 5% face à avaliação de 14,35 euros que é feita para os seus títulos.

Para as restantes três cotadas nacionais a recomendação atual é de “comprar”, embora a perspetiva da Kepler para a Nos seja bem mais positiva do que para a EDP ou a EDP Renováveis. No caso da operadora de telecomunicações, a margem de progressão é bastante expressiva. O target de 7,3 euros está 29% acima do atual valor das ações: 5,655 euros.

No que respeita à EDP, a margem de progressão é ligeira, de 1,3% face aos 3,259 euros atuais — a avaliação do banco de investimento é de 3,30 euros –, já quanto à EDP Renováveis, a margem é, pelo contrário, de descida. A EDP Renováveis tem um preço-alvo de 8,40 euros. Ou seja, 5,6% acima dos 8,90 euros a que está em bolsa.

Apesar deste banco se ter destacado em 2018 como o mais certeiro nas recomendações atribuídas na praça bolsista nacional, nada garante que tal volte a acontecer este ano. Basta ver o que aconteceu em 2017.

A Kepler Cheuvreux, a par do BNP Paribas (50%) e da Jefferies (45,5%) que também se destacaram entre as mais certeiras no ano passado, não tinham surgido em posição de relevo nas avaliações atribuídos no relatório de 2017, situação que a CMVM diz sugerir “não existir persistência ‘temporal’ de casos de sucesso entre os intermediários financeiros”.