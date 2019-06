Liverpool ganhou a Liga dos Campeões. E o Santander também

O Liverpool sagrou-se vencedor da Liga dos Campeões, frente ao Tottenham, mas não foi o único que saiu a ganhar desta competição. O Banco Santander é o patrocinador oficial desta liga da UEFA, por três épocas, o que lhe vale um retorno avultado em termos de exposição da marca.

Cada euro investido no patrocínio da Liga dos Campeões rende três a cinco euros de exposição de marketing, de acordo com uma fonte relacionada com os patrocínios, citada pela Bloomberg (acesso condicionado/conteúdo em inglês). O banco espanhol assinou em 2017 o contrato de patrocínio por três anos, a começar na época de 2018/2019 e a terminar em 2021.

Os mercados principais para o Santander, Brasil, Espanha e Reino Unido, são, coincidentemente, locais onde o futebol é um desporto seguido de perto, fazendo o patrocínio das competições desportivas uma aposta segura. Ter o nome presente e destacado nestes eventos chega também a mais sítios, sendo que, por exemplo, a Champions é transmitida em 200 países por todo o mundo, bem como promovida nas redes sociais.

A eficácia do patrocínio de eventos desportivos terá levado a uma poupança de 15% nos custos com marketing do banco no ano passado, apontou Juan Manuel Cendoya, diretor-geral de comunicação, marketing corporativo e estudos do Banco Santander, à publicação norte-americana.

Depois de vários anos a investir nas principais competições de futebol na América do Sul, expandiu para o torneio que junta as equipas campeãs nos campeonatos nacionais. O futebol parece ser mesmo o desporto rei para a instituição, já que em 2017 decidiu deixar de patrocinar a equipa da Ferrari na Fórmula 1, para se mudar para os estádios.