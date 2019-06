A tarde num minuto

De acordo com o Eurofound, Portugal foi um dos Estados-membros que menos fez subir o salário mínimo, este ano. Em termos reais, a remuneração garantida lusa subiu 2,83%.

Operação de dispersão deverá acontecer esta quarta-feira. Esta é a segunda vez que é usada pelo grupo para aumentar a liquidez dos títulos já que em 2016 tinha sido realizada uma operação semelhante.

A maior acionista da elétrica portuguesa pretende avançar com a fusão de ativos no Brasil, segundo noticia a Bloomberg.

O antigo banqueiro vai ser interrogado a 8 de julho pelo juiz Ivo Rosa no âmbito da Operação Marquês. Salgado é o terceiro arguido do processo com mais crimes imputados pelo MP, 21 ao todo.

O líder da Fed não fecha a porta a uma descida dos juros. Vai atuar “apropriadamente” para sustentar a expansão económica num cenário de abrandamento por causa da guerra comercial.