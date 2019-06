Paulo de Sá e Cunha é o novo diretor da Cuatrecasas no Porto

Paulo de Sá e Cunha acaba de assumir a direção do escritório da Cuatrecasas no Porto. O advogado, com mais de 30 anos de carreira, diz que é “com muito entusiasmo que estreito a proximidade com a excelente equipa do Porto”, que conta com 20 advogados, dos quais um sócio, quinze associados e quatro estagiários e sete colaboradores em áreas de suporte.

Este escritório do Porto “goza de sólida reputação” e tem vindo a assistir a “uma clientela diversificada dos setores privado e público”, diz o advogado, citado em comunicado. “Esta realidade permite encarar com grande otimismo o desenvolvimento de novas áreas de negócio, tendo sempre por objetivo a criação de valor para os nossos clientes”, adianta.

“O Paulo de Sá e Cunha tem vindo a estar cada vez mais envolvido na atividade do escritório do Porto, em acumulação com a coordenação da área de direito penal e das contraordenações em Portugal. O seu nome é uma escolha natural nesta fase“, classifica Maria João Ricou, managing partner do escritório, em comunicado.

“O escritório do Porto tem tido uma trajetória de crescimento assinalável, na ordem dos 21% em 2018 e portanto acima dos 12% a que cresceu a sociedade globalmente, e pretendemos continuar a apostar e investir no seu crescimento e consolidação”, remata a advogada.

Paulo de Sá e Cunha é desde 2008 sócio da Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Foi o fundador do Fórum Penal – Associação dos Advogados Penalistas, organização que presidiu entre 2012 e 2014.

Foi diretor do departamento jurídico do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (1998-2002) e chefe de gabinete do secretário de Estado da Administração da Saúde (1989-1990). É formador, docente convidado e orador em diversos cursos, congressos, conferências e seminários da especialidade em Direito Penal e das Contraordenações.