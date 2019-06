Hoje nas notícias: Cheque da SS, IRS solidário e votos nulos

Após os professores, o PSD, o BE e o PCP podem aliar-se novamente para aprovar um diploma que fixa os salários dos técnicos superiores de diagnóstico. O presidente dos sociais democratas também revelou estar a favor da redução de deputados através da representação dos votos brancos e nulos na Assembleia da República. Já os portugueses revelaram-se mais generosos na entrega do IRS, doando mais 26% para solidariedade, enquanto a CGD desistiu de mandar os cheques dos pensionistas para casa. Na Força Aérea continuam a ser contratados serviços de empresas que estão a ser julgadas no caso da messes.

CGD deixa de enviar cheques a pensionistas. Segurança Social sem alternativa

A carta-cheque da Segurança Social para pagamento do subsídio de desemprego e outras prestações, bem como de algumas pensões, vai acabar, afetando cerca de 100 mil beneficiários. A Caixa Geral de Depósitos comunicou que não pretende continuar a renovar contrato em condições que considera “penalizadoras”. Nos próximos meses, a Segurança Social pretende passar estes pagamentos para os balcões dos CTT. Mas também aqui há dificuldades, com queixas de atrasos devido ao encerramento de muitos balcões. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Portugueses deram mais dinheiro dos impostos para solidariedade

Os portugueses foram mais generosos na última entrega da declaração de IRS. As verbas que atribuíram através da consignação a instituições sociais aumentou 26% num ano, atingido 20 milhões de euros. Em causa está a possibilidade de atribuírem a instituições de solidariedade social, associações ou igrejas 5% do imposto pago. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

PSD, BE e PCP voltam a aliar-se nas carreiras do Estado

O Parlamento aprovará esta quarta-feira, na especialidade, alterações ao diploma do PSD que fixa os salários dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, contando com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP. Os dois partidos estão disponíveis para aprovar as propostas social-democratas, com o intuito de valorizar a carreira e aumentar as remunerações, adiantaram ao Jornal de Negócios. Já fonte do Governo mostra-se preocupada com a desigualdade que as mudanças podem criar face a outras carreiras e estima que a proposta do PSD implique um custo acrescido de 12,1 milhões de euros por ano. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Rio defende número de deputados consoante votos brancos e nulos

O presidente do PSD, Rui Rio, voltou a defender a redução de deputados através da representação dos votos brancos e nulos na Assembleia da República, salientando tratar-se de uma opinião pessoal. O líder social democrata considerou “altamente prioritário” e assegurou que o partido terá no seu programa eleitoral propostas para “aproximar os eleitores dos eleitos”. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Força Aérea contra empresa que está a ser julgada por corrupção

A Força Aérea Portuguesa continua a pagar a empresas que estão a ser julgadas por suspeitas de roubarem mantimentos para as messes e de pagarem luvas a militares. Apesar de ser quase impossível afastá-las dos concursos públicos, já que continuam inocentes até ser proferida uma sentença definitiva, nada obriga as Forças Armadas a que sejam convidadas a apresentarem propostas de fornecimento de géneros quando as aquisições são feitas através de mecanismos contratuais menos exigentes. Contudo, não será isso que está a acontecer. Um desses contratos foi assinado a 6 de fevereiro. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).