O novo filme promocional da Turismo Centro conquistou mais um prémio a nível internacional. Desta vez, no Festival Internacional de Filme e Vídeo dos Estados Unidos (“US International Film & Video Festival”), em Los Angeles. Intitulado “Are You Ready?”, o filme conta com a participação do surfista Garrett McNamara, tendo vindo a colecionar prémios desde que foi apresentado na Bolsa de Turismo de Lisboa )BTL), no dia 14 de março.

Em maio, o filme venceu dois galardões: o de melhor filme na categoria “Destinos Turísticos – Região”, no 12.º Festival Internacional de Filmes de Turismo, na Letónia, e o de best production design, no Terres Festival, em Espanha. Na Califórnia, o novo filme da Turismo Centro foi distinguido pelo júri com um certificado de excelência criativa, tendo sido considerado uma das três melhores películas na categoria “filmes de Turismo”, em competição com mais de mil filmes, de 23 países.

“Os prémios conquistados pelos filmes do Centro de Portugal reforçam o posicionamento da marca Centro de Portugal, a nível nacional e internacional, e demonstram que a estratégia de promoção seguida é a mais correta”, refere Pedro Machado, presidente da Entidade Regional, que agrupa cem municípios, acrescentando que “o facto de esta distinção ter acontecido, agora, nos Estados Unidos assume grande relevância, uma vez que o mercado norte-americano apresenta um grande potencial de crescimento na região centro”.

Produzido pela Slideshow, o filme regista mais de 330 mil visualizações na página de facebook da Turismo Centro. “É um filme promocional com um conceito inovador: o visitante transforma-se na personagem de um jogo passado no magnífico território do Centro de Portugal e tem como objetivo chegar à onda gigante da Nazaré, onde é esperado pelo surfista Garrett McNamara”, resume Machado.