A startup portuguesa Liqui.do conseguiu um financiamento de 150 milhões de euros do banco americano Goldman Sachs. De acordo com um comunicado de imprensa, no âmbito deste financiamento, 50 milhões de euros já estão disponíveis, estando a disponibilidade dos restantes 100 milhões sujeita à verificação de determinadas condições.

A Liqui.do que disponibiliza opções de aluguer de equipamentos a pequenas e médias empresas pretende usar este financiamento para ajudar PME a obter os equipamentos modernos que necessitam para fazerem crescer os seus negócios. A Liqui.do pretende recrutar este ano 20 novos profissionais para reforçar a sua área comercial e de desenvolvimento de software. A Liqui.do pretende igualmente chegar a novos mercados, investindo na melhoria da sua plataforma, tecnologia e oferta de produto.

Sérgio Nunes, CEO da Liqui.do, afirma que “este financiamento é um passo muito importante para a empresa”, porque permitirá à Liqui.do “apoiar mais PME nacionais, conferindo-lhes mais liquidez de modo a fazerem crescer os seus negócios”.

José Capitão, diretor de operações, destaca o crescimento da empresa e evidencia que, nos últimos três anos, a Liqui.do, que tem mais de 1000 fornecedores de equipamentos, ofereceu soluções de renting de 35 milhões de euros em equipamentos. “O investimento da Goldman Sachs permitir-nos-á injetar maior liquidez nas PME nacionais e facilitar o acesso a equipamento moderno que lhes ajudará a crescer”, acrescenta.