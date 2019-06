Hoje nas notícias: TAP, rendas acessíveis e universidades

As portarias que estipulam as regras para as rendas acessíveis são publicadas esta quinta-feira e veem criar tetos para os valores a cobrar pelos senhorios. Na TAP a atribuição de prémios a quadros em ano de prejuízos levou a pedido de reunião urgente pior parte dos administradores públicos da companhia área. Já a GNR tem cem carros novos parados há um mês, enquanto nas universidades os cursos com notas mais altas vão poder criar mais vagas e o Estado deu ainda autorização para a Universidade de Lisboa poder vender mais quatro imóveis.

Rendas acessíveis: Arrendamento de um T2 em Lisboa vai até 1.150 euros

Esta quinta-feira são publicadas em Diário da República as três portarias que vão detalhar o funcionamento do programa com que o Governo quer incentivar os proprietários a pedirem rendas 20% abaixo do preço de mercado. Há tetos máximos e novos critérios para rendas médias. No caso de Lisboa, o preço máximo de renda a cobrar pelos senhorios por um T2 é de 1.150 euros, enquanto no Porto a renda máxima são 1.000 euros. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

TAP: Administrador recebeu prémio de 100 mil euros apesar de prejuízos

A TAP, que está a fazer uma emissão de obrigações junto de pequenos investidores, teve prejuízos no ano passado. Perdeu 118 milhões de euros, mas decidiu premir alguns trabalhadores, entre eles dois quadros de topo, um deles ex-PT. A decisão gerou incómodo nos administradores do Estado que pediram uma reunião urgente com a comissão executiva. Abílio Martins, antigo braço-direito de Zeinal Bava, e administrador da Cateringpor, empresa de catering do grupo TAP, é um desses casos. Recebeu um prémio de mais de 100 mil euros. Leia a notícia completa no Jornal i (acesso pago).

Governo deixa Universidade de Lisboa vender mais quatro imóveis

A Universidade de Lisboa deverá poder vender mais quatro imóveis, para além do Palácio Centeno, sem ter de entregar o produto da venda ao Estado e ficando isenta de taxas e emolumentos. Em contrapartida, tem de aplicar o dinheiro em investimento. A exceção consta de uma versão preliminar do decreto-lei de Execução Orçamental. Em causa está o Edifício Zoologia, na Rua da Junqueira e Escadinhas de Santo Amaro, em Alcântara. Está também 50% de outro prédio na Rua Alexandre Herculano e duas frações de dois outros prédios, um em Odivelas, outro no Lumiar. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Cem carros novos da GNR parados há um mês

A GNR recebeu cem carros novos que estarão estacionados há um mês num parque do quartel em Queluz onde estão parados um total de 226 viaturas. Contudo, o Governo diz que metade dos veículos só terão chegado esta semana. Enquanto o ministério da Administração Interna alega razões técnicas para a não utilização dos carros que estão estacionados, a associação de sargentos daquela guarda fala em cálculo eleitoralista. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Cursos superiores com médias mais altas vão poder criar mais vagas

Os cursos superiores procurados pelos alunos que terminam o secundário com as notas mais elevadas vão poder aumentar o número de vagas no próximo ano letivo, avança o Público. Esta norma vai aplicar-se também às universidades e politécnicos de Lisboa e do Porto. A medida foi recomendada por um grupo de trabalho nomeado pelo Governo para preparar as novas regras de acesso ao superior. O documento vai ser enviado aos responsáveis das instituições nos próximos dias. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).