O que é nacional é bom, já diz o velho ditado. Numa cerimónia que decorreu este sábado, na Madeira, o prémio de Melhor Destino Turístico europeu, atribuído pelos World Travel Awards, ficou em casa, com Portugal a ser distinguido pelo terceiro ano consecutivo.

O primeiro prémio instalou-se em terras lusas em 2017 e, a partir daí, ganhou-lhe o gosto. Continuou em 2018 e, este ano, vai continuar, “o que consolida o reconhecimento internacional de Portugal como destino turístico e mostra como estamos no top das preferências dos turistas internacionais“, diz o gabinete do ministro-adjunto e da Economia, em comunicado.

Portugal levou a melhor frente a países como Áustria, Inglaterra, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Turquia. No total, ficaram em Portugal 39 prémios, mais três do que no ano passado.

Lisboa foi considerada o Melhor Destino de City Break e Melhor Porto de Cruzeiros, a Madeira foi eleita Melhor Destino Insular, os Passadiços do Paiva trouxeram o prémio de Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico e o Dark Sky Alqueva recebeu o Prémio Europeu de Turismo Responsável. Já o Turismo de Portugal recebeu o prémio de Melhor Organismo Oficial de Turismo. Além disso, foram distinguidos hotéis como o 1908, em Lisboa, a Quinta do Lago, no Algarve, o Belmond Reid’s Palace, na Madeira, entre outros.

Pedro Siza Vieira, ministro-adjunto da Economia, recebe este prémio com “enorme satisfação”. “Nos últimos anos, Portugal tem-se assumido como um destino imperdível e irresistível, e o facto de conquistarmos esta distinção de forma consecutiva mostra que a nossa estratégia está certa, dá frutos e é consistente”, diz, em comunicado.

“É um orgulho especial ver que, depois de em março termos sido eleitos o Destino Mais Sustentável da Europa, continuemos a ganhar prémios de sustentabilidade, como acontece nos Passadiços do Paiva e no Dark Sky Alqueva. Estamos cada vez mais perto de sermos o destino mais sustentável do mundo“, rematou.