O grupo parlamentar do PS entregou esta quarta-feira um requerimento a solicitar ao Banco de Portugal as atas “de duas reuniões alegadamente realizadas entre o governador Vítor Constâncio, o vice-governador Pedro Duarte Neves e representantes do BCP” durante o assalto acionista ao banco em 2007.

O pedido socialista surge depois de Filipe Pinhal, antigo administrador e presidente do BCP, ter contado aos deputados na comissão de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que o Banco de Portugal convocou duas reuniões, em dezembro de 2007, para decidir o futuro do BCP.

“Uma reunião em 20 de dezembro de 2007 em que estiveram presentes o governador Vítor Constâncio, o vice-governador Pedro Duarte Neves e, por parte do BCP, Christopher Beck e Filipe Pinhal e uma segunda reunião em 21 de dezembro de 2007 em que estiveram presentes o governador Vítor Constâncio e vários acionistas do BCP“, lê-se no requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS ao presidente da comissão de inquérito ao banco público, Luís Leite Ramos.

“Pela relevância para os trabalhos desta comissão de inquérito, solicitam-se, ao abrigo das disposições legais aplicáveis, nomeadamente o artigo 13.º, do número 3 do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, as seguintes diligências: Na confirmação da realização destas reuniões, solicita-se ao Banco de Portugal que remeta as respetivas atas”, refere o documento assinado pelo deputado socialista João Paulo Correia.

Filipe Pinhal afirmou esta terça-feira que “foi corrido” do banco por Vítor Constâncio, a quem acusou de ter montado uma “teia urdida” com o então primeiro-ministro José Sócrates e o ex-ministro das Finanças Teixeira dos Santos na guerra acionista do BCP.