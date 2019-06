Bancos portugueses fecharam um balcão por dia em 2018

Os bancos portugueses fecharam balcões no ano passado a um ritmo de um balcão por dia. A tendência verifica-se desde o tempo da “troika”, sendo que, nos últimos quatro anos, as principais instituições bancárias nacionais encerraram um terço dos balcões que tinham em território português, mostram os dados avançados pela Associação Portuguesa de Bancos (APB) ao Jornal de Negócios (acesso pago).

Lisboa e Porto foram as regiões que perderam mais balcões em termos absolutos, refere o jornal, mas existem vários concelhos que ficaram com menos duas dezenas de agências em três anos e outros que contam, agora, com apenas um único balcão para atendimento dos clientes. Segundo os cálculos feitos pelo jornal, encerraram 357 agências entre 2017 e 2018, ano que terminou com os bancos a manterem abertos apenas 4.054 balcões. O número não era tão baixo desde 1995.

As decisões têm sido associadas à necessidade de estas empresas reduzirem custos, face ao contexto financeiro em que se encontram, mas também perante a digitalização da economia, com os clientes a exigirem cada vez mais serviços digitais, na internet. O jornal exemplifica com o caso da Caixa Geral de Depósitos (CGD), que tem de eliminar 2.000 postos de trabalho e fechar 180 agências até ao fim da década, enquanto o Novo Banco continua a ter de lidar com o legado deixado após a falência do Banco Espírito Santo.