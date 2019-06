Hoje nas notícias: IMI, bancos e Bacalhôa

O Governo quer usar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para incentivar os proprietários de terrenos a não os deixarem ao abandono. Na banca, o destaque da manhã recai sobre o fecho de balcões, uma tendência que se tem vindo a acentuar. Ainda sobre os negócios do empresário José Berardo, é notícia a compra de um imóvel histórico em Azeitão, que poderá albergar a Coleção Berardo no futuro. Estas e outras notícias estão em manchete nos jornais portugueses esta sexta-feira.

IMI castiga proprietários de terrenos abandonados

O Governo estabeleceu um novo método de avaliação ao qual deverão ser submetidos 11,5 milhões de terrenos de norte a sul de Portugal. O princípio é o de que os proprietários dos chamados “prédios rústicos” que estejam abandonados sejam alvo de um IMI mais elevada, enquanto as terras com uso deverão ter uma taxa de imposto mais baixo. O objetivo é incentivar os proprietários, através do imposto, a que deem uso aos seus terrenos, uma ideia que surge para melhorar o ordenamento do território e a promoção da agricultura. Os trabalhos técnicos já estão em curso.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Bancos fecharam um balcão por dia no último ano

A banca portuguesa tem vindo a encerrar balcões desde o tempo da “troika”. Em 2018, o ritmo foi de praticamente pelo menos um balcão por dia, de acordo com dados da Associação Portuguesa de Bancos. Um terço dos balcões dos principais bancos portugueses desapareceram nos últimos quatro anos e a tendência, que afeta sobretudo Lisboa e Porto, verificou-se de norte a sul do país e ilhas.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Bacalhôa compra edifício histórico de 30.000 m2

A Quinta da Bacalhôa, do empresário José Berardo, comprou um edifício histórico com 30.000 m2 em Azeitão, uma área equivalente à de três campos de futebol, avaliado em vários milhões de euros. O imóvel pertencia anteriormente à Transportadora Setubalense, do grupo Barraqueiro. Nos planos estará a criação de um grande espaço cultural, denominado Bacalhôa Berardo Collection, ligado ao negócio dos vinhos e que poderá vir a albergar a Coleção Berardo, caso o acordo com o Estado para a manutenção deste espólio no Centro Cultural de Belém termine em 2022. O imóvel fica nas proximidades da Quinta da Bacalhôa.

Leia a notícia completa no Jornal Económico (link indisponível).

Falta de pagamento ameaça cirurgias de doentes em lista de espera

Os hospitais privados queixam-se de que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não tem pagado as cirurgias feitas no privado ao abrigo do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC). O SNS não tem sido capaz de dar resposta dentro dos tempos máximos de espera previstos na lei, o que leva a que cada vez mais utentes sejam encaminhados para realizarem estas operações nos hospitais privados. O problema é que, segundo estes, o Estado tem acumulado faturas por pagar, algumas com mais de dois anos. Já haverá casos em que os utentes encaminhados pelo público foram recusados no privado.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Clubes pagam 156 milhões em comissões a empresários

Os clubes portugueses pagaram aos intermediários 156 milhões de euros em comissões nas últimas quatro épocas. Entre os três grandes clubes nacionais, o Benfica foi o mais “generoso” com estes empresários, tendo pagado 79,6 milhões de euros. Porto e Sporting pagara, respetivamente, 42,7 milhões e 33,8 milhões de euros.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso condicionado).