5 coisas que vão marcar o dia

O mercado de dívida vai estar em destaque com o Tesouro português a fazer um reembolso avultado. Chega ao fim o prazo para a TAP aumentar o empréstimo obrigacionista e arranca a OPA à SAG. No Parlamento, Armando Vara vai falar sobre a Caixa, enquanto lá fora o foco é a reunião do Ecofin.

Portugal reembolsa 8,1 mil milhões de euros

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP vai devolver esta sexta-feira aos investidores 8,1 mil milhões de euros. O montante diz respeito a Obrigações do Tesouro (OT) emitidas em 2009 com uma taxa de juro de 4,75% e o pagamento acontece numa altura em que a dívida de Portugal a dez anos tem os juros mais baixos de sempre tanto em mercado primário como secundário.

OPA à SAG avança para o mercado

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deu “luz verde” à oferta pública de aquisição (OPA) apresentada por Pereira Coutinho sobre a SAG. Registou a oferta que chega ao mercado esta sexta-feira. “A oferta irá iniciar-se às 8h30 do dia 14 de junho de 2019 e decorrerá até às 15h00 do dia 28 de junho de 2019″, diz o prospeto que confirma a contrapartida de 0,0615 euros, mas também a condição de sucesso de 90% que, caso seja atingida, levará o empresário a avançar com uma oferta potestativa para retirar a SAG da bolsa de Lisboa.

TAP pode aumentar valor do empréstimo obrigacionista

A TAP está no mercado com uma emissão de obrigações em que paga um juro de 4,375%. Praticamente todos os bancos e corretoras do mercado nacional estão a trabalhar com a companhia aérea na obtenção de 50 milhões de euros através de títulos de dívida com maturidade a quatro anos. Esta sexta-feira, a empresa poderá aumentar o montante da emissão.

Parlamento aguarda Armando Vara na CPI à Caixa

Fora dos mercados é o Parlamento que centra atenções. A comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos deverá receber Armando Vara. O ex-administrador do banco público pediu para não comparecer por estar preso em Évora, mas o pedido não foi aceite.

Ecofin debate imposto sobre as transações financeiras

O Conselho para os Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia reúne-se esta sexta-feira, com a visão estratégica de longo prazo para uma economia com impacto neutro no clima no topo da agenda. O Conselho irá também pedir informações atualizadas dos Estados-Membros sobre os últimos desenvolvimentos relativos ao imposto sobre as transações financeiras. Ainda em cima da mesa está o Semestre Europeu e deverá ser adotada uma decisão que autorize a Espanha a sair do Procedimento dos Défices Excessivos (PDE).

(Notícia corrigida às 13H. Por lapso, a primeira versão referia que a lei de bases da habitação e a revisão do código de trabalho seriam votadas esta sexta-feira. Aos nossos leitores, pedimos desculpa pelo erro)