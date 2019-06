Revista de imprensa internacional

Os Estados Unidos acusam o Irão de ter atacado um navio petroleiro no Golfo Pérsico e a ONU diz estar a acompanhar a situação, que aumenta as tensões entre os dois países. Enquanto o Facebook prepara o lançamento da criptomoeda Libra, a Ferrovial e o Unicaja vendem 85% da concessionária Ausol. Os acionistas do Dia acusam Fridman de sacrificar acionistas minoritários com baixo preço por ação no aumento de capital.

Bloomberg

EUA acusam Irão de ataque a navio petroleiro

Os Estados Unidos divulgaram um vídeo que dizem mostrar um navio petroleiro norte-americano que teria sido atacado pelo Irão, no Golfo Pérsico esta quinta-feira. “Este é apenas o mais recente da série de ataques instigados pelo Irão contra os interesses americanos e dos nossos aliados internacionais”, afirmou o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo. O incidente aumentou as tensões entre o país liderado por Donald Trump e a república islâmica, mas o Irão já negou a autoria do ataque. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se de emergência e o secretário-geral, António Guterres, disse estar a acompanhar com “profunda preocupação” a situação. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

The Wall Street Journal

Facebook vai lançar criptomoeda Libra na próxima semana

O Facebook vai anunciar uma criptomoeda que permitirá pagar serviços ou produtos na internet. A divisa vai chamar-se Libra e terá recebido o apoio de empresas como a Visa, a MasterCard, o PayPal e a Uber. O projeto conjunto será revelado na próxima semana e espera-se a criptomoeda seja disponibilizada ao público no final do ano. Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).

El País

Ferrovial e Unicaja vendem 85% da concessionária Ausol por 584,6 milhões

A Cintra, subsidiária da construtora espanhola Ferrovial, e o banco Unicaja acordaram a venda de 85% da Autopista del Sol (Ausol) — concessionária da autoestrada Costa del Sol — ao fundo francês de infraestruturas Meridiam. O negócio, comunicado esta sexta-feira ao supervisor dos mercados em Espanha, será fechado por 584,6 milhões de euros. O banco vende 20% de participação na Ausol (5,037,000 ações) a um preço de 137,6 milhões de euros, que terá um impacto líquido nas contas de 111,9 milhões. Já a Cintra vai encaixar 447 milhões de euros com a venda 65%, mantendo uma participação de 15% sobre a qual reversa uma opção de venda com preferência pelo fundo francês. Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Cinco Días

Acionistas do Dia pedem a Fridman que suba preço por ação no aumento de capital

O novo dono da cadeia de supermercados espanhola Dia, a Letterone do investidor russo Mijail Fridman, está a preparar um aumento de capital de 500 milhões de euros, com o qual espera dar um balão de oxigénio à empresa. No entanto, ainda há um obstáculo importante: o preço. A operação será realizada a 10 cêntimos por por ação, mas acionistas consideram que há margem para aumentar o montante. Com as ações a negociarem nos 59 cêntimos (ligeiramente abaixo do preço da OPA), os acionistas defendem que seria possível oferecer um preço mais elevado para não sacrificar as posições dos pequenos acionistas. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Expansíon

Banca espanhola perdeu 100 mil empregos desde a crise

O setor bancário espanhol foi o que mais destruiu empregos na Europa durante a crise. De 2008 a 2018, um em cada quatro ajustamentos de profissionais do setor financeiro foi realizado na Espanha, de acordo com dados do Banco Central Europeu. A força de trabalho total da banca foi reduzida de 276.497 para 179.055 empregados. No total foram menos 97.442 empregos (menos 37% face à média europeia de 17,65%), sendo que apenas no ano passado saíram 3.998 trabalhadores. Leia a notícia completa no Expansíon (acesso livre, conteúdo em espanhol).