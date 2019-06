A tarde num minuto

Presidente do BCE prometeu estímulos caso a economia não acelere e Trump acusou-o, indiretamente, de manipular a moeda. Draghi respondeu a Trump de forma curta e seca.

O último debate quinzenal da legislatura foi marcado por divisões entre Governo e BE na Lei de Bases da Saúde e também na legislação laboral. Costa pediu à AR que aprove o cadastro para todo o país.

O ex-governador do Banco de Portugal (BdP) Vítor Constâncio disse esta terça-feira que Joe Berardo mentiu no parlamento sobre alegadas reuniões entre ambos.

Ministro diz que há duas possibilidades para cancelar contrato do Fridão: ou por decisão da empresa ou por decisão do governo. Contudo, parecer jurídico do próprio governo coloca ónus apenas no Estado.

Primeiro post da nova página foi a audiência entre a presidente da Amorim Energia e o presidente de Angola, João Lourenço, para debater “cooperação no domínio energético”.