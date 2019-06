Go-PopUp compra startup portuguesa Yoochai

A portuguesa Yoochai, startup de reserva de espaços de retalho a curto prazo, foi vendida à Go-PopUp, a sua concorrente europeia. As duas empresas são conhecidas pela sua oferta de espaços pop-up, que dão aos clientes a oportunidade de encontrarem um local perfeito para ativação da marca ou para realizar eventos.

Fundada em 2016 na Startup Lisboa com o objetivo de ligar espaços a clientes, facilitando o processo de arrendamento, tanto para o dono do espaço como para o potencial arrendatário, a Yoochai é a plataforma líder do setor em Portugal, tendo trabalhado ao longo dos anos com marcas como a L’Oréal, Redbull, Sephora e Netflix, e instituições do mercado imobiliário incluindo a Câmara Municipal de Lisboa, Metrocom, Cushman & Wakefield e Multi Portugal. Com a venda, a operação da Yoochai vai passar a ser assegurada a partir desta terça-feira pela Go-PopUp, que fortalece assim a posição na Península Ibérica, continuando a expansão global.

“Cada vez há mais procura de espaços pop up em Portugal, e surgiu a oportunidade de fazer parte da maior empresa do ramo na Europa. Desta forma, conseguimos crescer, dar continuidade ao negócio e os nossos clientes passam a ser servidos por uma maior equipa. Foi bom termos este reconhecimento pela Go-PopUp porque valida o nosso conceito e trabalho ao longo dos últimos três anos”, explica Pedro Coutinho de Lucena, head of marketing da Yoochai, ao ECO.

Fundada em 2014 em Berlim, a Go-PopUp é a principal agência internacional de criação de experiências de retalho pop-up para marcas e oferece lojas, de zonas premium até espaços personalizados, centros comerciais e contentores ao ar livre em países como Reino Unido, Austrália, Argentina e Hong Kong. Os clientes da Yoochai em Portugal continuarão a contar com o excelente apoio de uma equipa local, bem como a oportunidade de aproveitar uma oferta internacional maior.