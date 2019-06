O Presidente da República condecorou esta quarta-feira o Presidente do Banco Central (BCE) que está prestes a terminar um mandato de oito anos, que Marcelo Rebelo de Sousa considerou “fantástico”. Mario Draghi agradeceu e garantiu que Portugal está “solidamente no caminho para o crescimento e prosperidade contínua”.

Mario Draghi está em Portugal para o Fórum do BCE, que se realizou mais uma vez em Sintra. Marcelo não desperdiçou a passagem do presidente do BCE por Portugal e condecorou o líder da autoridade monetária com o colar da Grande Ordem do Infante, que serve para homenagear personalidades que tenham prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro.

Marcelo destacou o papel “importantíssimo” de Mario Draghi “para ultrapassar a crise, criando condições para uma economia europeia mais forte”, disse o chefe de Estado português no Palácio de Belém. Antes de entregar o colar a Draghi, Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que o desempenho do italiano aos comandos do BCE foi “fantástico”, segundo declarações transmitidas pela RTP.

E explicou que a condecoração é o reconhecimento de Portugal pelo mandato e “por tudo o que fez pela Europa e pela Zona Euro”. Uma das frases mais marcantes do mandato do presidente do BCE foi proferida em 2012, já com três países europeus sob resgate internacional (Grécia, Irlanda e Portugal), quando Draghi disse que o BCE faria “tudo o que fosse preciso” para segurar o euro.

Mario Draghi agradeceu a condecoração, disse que o país “está agora solidamente no caminho para o crescimento e para a prosperidade contínua” e defendeu que Portugal é um “símbolo da integração europeia” ao lembrar que em 2011 “muito próximo das eleições os dois partidos decidiram que iriam respeitar o programa acordado com a Comissão Europeia”.









1 / 5

(Notícia atualizada)