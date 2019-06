O ex-ministro das Finanças Fernando Teixeira dos Santos respondeu a Filipe Pinhal, acusando-o de não ter “credibilidade” e de tentar limpar o nome “com base em presunções, impressões e opiniões” não factuais.

“Não posso aceitar de forma alguma que [Filipe Pinhal] queira limpar a sua imagem sujando a de outros e muito menos a minha“, disse Fernando Teixeira dos Santos no parlamento, acrescentando que “não lhe fica bem acusar com base em presunções, impressões e opiniões”.

O antigo responsável pela pasta das Finanças, que falava na sua audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD), afirmou também que não fica bem a Filipe Pinhal “manchar o nome de outros com suposições, insinuações e absoluta ausência de factos”.

“Mas, acima de tudo, eu gostaria de questionar a sua credibilidade, pois após ter sido acusado e condenado pelo Banco de Portugal e pelos tribunais, impedido de exercer atividade no setor financeiro, não me surpreende que tenha querido aproveitar a ocasião para ajustar contas”, asseverou o atual presidente do EuroBic.

Fernando Teixeira dos Santos declarou que “Filipe Pinhal não pode num dia dizer uma coisa e noutro dia dizer o seu contrário”, e lembrou a presença do ex-administrador do BCP no parlamento em fevereiro de 2008, em que tinha dito que “não houve pressão do Banco de Portugal em relação ao avançar ou não da sua candidatura” à liderança do banco privado.

O ex-ministro das Finanças do Governo de José Sócrates prosseguiu, citando uma notícia da época, que referia que Fernando Pinhal tinha garantido no parlamento que via “com naturalidade a transferência de Carlos Santos Ferreira da Caixa Geral de Depósitos para o BCP”.

“E, olhando para a lista candidata encabeçada pelo doutor Santos Ferreira, eu não vejo a minha assinatura nesta lista. Eu vejo a assinatura do dr. Filipe Pinhal a subscrever a candidatura do dr. Santos Ferreira ao BCP“, rematou Teixeira dos Santos.

Aos deputados, o ex-governante garantiu: “Gostaria de deixar muito claro que não houve qualquer envolvimento da minha parte, do Ministério das Finanças e que, eu saiba, do Governo nesta matéria”.

“Foram as circunstâncias associadas ao facto de o dr. Filipe Pinhal estar, juntamente com outros, sob investigação do Banco de Portugal por ilícitos considerados graves que impediu que a sua lista avançasse”, lembrou o ex-ministro.

Teixeira dos Santos acrescentou que esse facto levou a que “tivesse havido a necessidade de formular uma lista alternativa, lista essa que foi a do dr. Santos Ferreira, apoiada pelos acionistas e apoiada pelo próprio Filipe Pinhal”.