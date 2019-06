Os preços das casas voltaram a subir no primeiro trimestre, embora a um ritmo mais lento. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o Índice de Preços da Habitação (IPHab) aumentou 9,2% no espaço de um ano, um valor que cai para os 3,6% quando comparado com o final do ano passado. Neste período, o número de casas vendidas aumentou 7,6% para um total de 6,1 mil milhões de euros.

A subida foi de 9,2% entre o primeiro trimestre deste ano e o mesmo trimestre do ano anterior, contudo, houve uma desaceleração no ritmo de crescimento: entre o primeiro trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018 os preços tinham subido mais de 12%. Comparando com o último trimestre do ano passado, também houve um abrandamento de 0,1 pontos percentuais (p.p.), período em que se observou uma subida de 9,3% nos preços.

Embora esta dinâmica de subida dos preços no primeiro trimestre tenha sido comum aos dois tipos de habitações, foi mais acentuada nas habitações existentes (10%) do que nas habitações novas (6%). Contudo, em termos de ritmos de crescimento, os preços das casas existentes aceleraram 0,5 p.p. face ao último trimestre do ano passado, enquanto os preços das novas desaceleraram.

Vendas desaceleram pelo terceiro trimestre consecutivo

Nos primeiros três meses do ano foram transacionadas 43.826 habitações, um aumento de 7,6% face ao mesmo período do ano passado, “Este foi o terceiro trimestre consecutivo em que se observou uma desaceleração no número de vendas de habitações, sendo aquele que registou a mais baixa taxa de variação homóloga dos últimos quatro anos”, refere o INE.

As transações de habitações existentes totalizaram 37.436 unidades, mais 7,5% do que em período homólogo. Já as habitações novas representaram 14,6% do total de transações, totalizando 6.390 unidades, um aumento de 8,4% face ao primeiro trimestre do ano passado.

Em termos de volume, as habitações transacionadas totalizaram 6,1 mil milhões de euros, um montante que aumentou 12,9% face ao mesmo trimestre do ano anterior. Desse total, cinco mil milhões disseram respeito a habitações existentes, enquanto 1,1 mil milhões a habitações novas. “Este foi o terceiro trimestre consecutivo em que o ritmo de crescimento do valor das transações dos alojamentos novos superou o dos alojamentos existentes”, refere o INE.

