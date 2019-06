WhatsApp deixa de funcionar em mais telemóveis no fim do ano

O WhatsApp prepara-se para deixar de funcionar em mais telemóveis. A partir do fim deste ano, quem ainda tenha um Windows Phone vai deixar de poder contar com a popular aplicação de troca de mensagens, usada atualmente por cerca de 1,5 mil milhões de pessoas em 180 países.

Numa mensagem publicada no site da plataforma, a empresa informa que os utilizadores com sistema Windows Phone ficarão sem o WhatsApp a partir de 31 de dezembro de 2019. Mas quem não tenha a aplicação instalada poderá ficar de fora já no próximo mês, uma vez que a empresa admite que a app deixe de estar disponível na loja de aplicações Microsoft Store já a 1 de julho.

A decisão surge numa altura em que os sistemas Windows Phone começam a ficar obsoletos. Quando isto acontece, o WhatsApp tem por hábito deixar de prestar suporte a estes sistemas, à medida que vão sendo usados por cada vez menos pessoas. Desta forma, a empresa pode focar os esforços no desenvolvimento de funcionalidades para os sistemas dominantes: iOS, Android e, ainda, a versão web.

“Tendo em conta que já não estamos a atualizar a aplicação para este sistema operativo, algumas das funcionalidades poderão deixar de funcionar a qualquer momento”, alerta ainda o WhatsApp, numa clara recomendação aos utilizadores para que troquem de sistema por um mais recente.

A aplicação já tinha anunciado no ano passado procedimentos semelhantes para os modelos mais antigos dos sistemas iOS e Android. A partir de 1 de fevereiro de 2020, a plataforma deixará de funcionar nos dispositivos Android com a versão 2.3.7 ou uma versão inferior. Os iPhones com o iOS 7, ou mais antigos, também deixarão de contar com a aplicação nesta data, uma medida que abrange os modelos anteriores ao iPhone 4 de 2010, inclusive.

Em ambos os casos, os utilizadores destes dispositivos já não têm a opção de abrir uma nova conta. Ou seja, o WhatsApp só funciona nestes aparelhos para quem já tinha uma conta e o login feito na aplicação.