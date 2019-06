Já estão escolhidos os representantes do PSD e do PS para as conversações sobre a Lei de Bases da Saúde. O deputado Ricardo Baptista Leite foi escolhido pelo PSD e pela direção do grupo parlamentar para representar os sociais-democratas. Já os socialistas escolheram como interlocutora a vice-presidente da bancada, Jamila Madeira, com o apoio do coordenador da área da saúde, António Sales.

Depois de chegar a um impasse nas negociações com os partidos de esquerda, que se mostraram inflexíveis sobre a existência de parcerias público-privadas (PPP) na saúde, o PS vira-se agora para o PSD para tentar aprovar a Lei de Bases do setor. Perante este “desafio”, Rui Rio já veio apresentar os três assuntos que o partido está disposto a revisitar para dar o voto favorável à Lei.

A gestão e funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, onde se incluem as PPP, as matérias ligadas aos direitos dos cidadãos e o capítulo sobre saúde pública e bem-estar são os três pontos que o PSD escolheu, a partir das propostas que viu reprovadas nas votações indiciárias do grupo de trabalho, para levar à discussão.

A bola estará assim do lado dos socialistas, que têm já uma ideia do que os sociais-democratas consideram essencial nestas conversações. De acordo com a informação recolhida pelo ECO, ainda não foi marcada nenhuma reunião oficial entre os partidos. As votações indiciárias do grupo de trabalho ainda terão de ser confirmadas na Comissão da Saúde, o que deverá acontecer no início de julho, e depois disso o documento final será votado em plenário.