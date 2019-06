“Com o grande incêndio de final de verão de 2015 na zona da serra que está integrada no ZIF (Zona de Intervenção Florestal), surgiu a possibilidade de uma candidatura a fundos comunitários para reflorestar parte da zona ardida”, menção de José Couto, presidente da junta de freguesia de Penha Longa e Paços de Gaiolo, concelho de Marco de Canaveses.

E assim foi: com a ajuda da Associação Florestal de Entre Douro e Tâmega, que dá o apoio técnico, foi submetido um projeto que foi financiado pela Comunidade Europeia no âmbito da Reabilitação da Floresta Afetada – PDR 2020.

A Serra de Montedeiras tem uma elevação de cerca de 600 metros e, a partir dos 450 metros, está sem árvores e com vegetação rasteira. O projeto de reflorestação abrange uma área de 46 hectares e consiste em plantar árvores autóctones, como carvalho róbur e bétulas, desde a elevação de 450 metros até cerca de 550 metros, numa intensidade de 625 plantas por hectare. Tem ainda como objetivo recuperar e limpar as linhas de água existentes.

Este projeto de reflorestação envolve mais de três dezenas de proprietários, “ainda que alguns estejam ainda por identificar”, sublinha José Couto.

O presidente da junta de freguesia de Penha Longa explica que, “como não foi possível identificar alguns dos proprietários em tempo útil para a respetiva plantação, foram elaborados e publicados editais para se pronunciarem sobre o assunto. As árvores foram plantadas ficando agora sob a responsabilidade de cada um em tratar e cuidar dos terrenos para a sua expansão”, explica, adiantando ainda que a junta de freguesia tem vindo a acompanhar e monitorizar a plantação para verificação do cumprimento do projeto.