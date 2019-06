Revista de imprensa internacional

Os economistas estão a antecipar um corte dos juros pelo BCE já em setembro, que deverá ser sinalizado no final do mês que vem. Nos EUA, o regulador da aviação civil encontrou um novo potencial problema no Boeing 737 Max, cujo regresso ao mercado voltou a ser adiado. No Brasil, Bolsonaro está envolto em polémica após um escândalo de narcotráfico que envolve um oficial da Força Aérea, membro da comitiva Presidencial. Estas e outras notícias estão a marcar a atualidade internacional.

Bloomberg

BCE deverá sinalizar em julho corte nos juros em setembro

Mario Draghi reconheceu que se as perspetivas económicas não melhorarem, serão necessários mais estímulos do banco central. Agora, os economistas preveem que o BCE mude a linguagem no mês que vem, sinalizando após a reunião de 25 de julho uma eventual descida dos juros já em setembro, nomeadamente uma queda de dez pontos base, para os -0,5%, numa altura em que a taxa diretora já se encontra em mínimos. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Financial Times

Regulador encontra novo problema no software do Boeing 737 Max

A autoridade norte-americana da aviação civil encontrou uma nova potencial falha no software do Boeing 737 Max, o modelo que esteve envolvido recentemente em dois acidentes que resultaram na morte de centenas de passageiros. Os testes da Administração Federal da Aviação (FFA) às correções desenvolvidas pela Boeing mostraram que continuam a existir dúvidas em relação à fiabilidade do sistema, um resultado que deverá, uma vez mais, o regresso do avião da Boeing. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

Expansión

CaixaBank e Sabadell devolvem 18,4 mil milhões ao BCE

O setor bancário europeu já anunciou a intenção de pagar 25,9 mil milhões de euros das distintas linhas de crédito do BCE no âmbito dos estímulos do quantitative easing. Desse valor, 71% diz respeito a bancos espanhóis e a janela de oportunidade expira esta quinta-feira. Só o CaixaBank e o Sabadell deverão devolver 18,4 mil milhões de euros à entidade liderada por Mario Draghi. Leia a notícia completa no Expansión (acesso gratuito, conteúdo em espanhol).

The Wall Street Journal

Bruxelas avança com injunção contra a Broadcom

A Comissão Europeia abriu uma investigação formal à gigante norte-americana Broadcom por alegadas práticas anticoncorrenciais e decidiu avançar com uma injunção contra a empresa, um instrumento judicial que impede automaticamente a companhia de continuar as práticas que estão a ser investigadas. Este mecanismo foi criado em 2003 e nunca tinha sido usado até agora. Em causa estão suspeitas de práticas como a definição de valores mínimos para as encomendas e obrigatoriedade de exclusividade nos contratos com a Broadcom, que produz componentes usados nos modems de internet e nas boxes de TV. A injunção surge numa altura em que a Comissão tem sido criticada pela lentidão dos processos. Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago).

CNN

Membro da comitiva de Bolsonaro apanhado com 39 quilos de droga

Um oficial da Força Aérea brasileira, que fazia parte da comitiva do controverso Presidente Jair Bolsonaro, foi detido em Sevilha (Espanha), depois de ter sido apanhado com 39 quilos de cocaína. A informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa brasileiro. Bolsonaro viajava noutro avião e recorreu ao Twitter para pedir “a condenação” do sargento na Justiça. Apesar de Bolsonaro negar a relação com o oficial que foi detido, o caso representa mais um imbróglio para o novo Presidente brasileiro, que venceu as eleições com a bandeira do combate à criminalidade, nomeadamente o tráfico de droga. Leia a notícia completa na CNN (acesso livre, conteúdo em inglês).