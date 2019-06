Precisa de atestar o carro de combustível? Então apresse-se porque os preços dos combustíveis devem subir na próxima semana. A gasolina deve ficar dois cêntimos mais cara a partir da próxima segunda-feira, enquanto o gasóleo deverá sofrer um agravamento de custos de 1,5 cêntimos por litro, disse fonte do setor ao ECO.

A confirmar-se essa evolução, de acordo com estatísticas da Direção-Geral de Energia e Geologia, a gasolina simples 95 prepara-se para registar a primeira subida em cinco semanas, devendo o preço do litro fixar-se nos 1,5075 euros. A subida de dois cêntimos por litro é ainda a mais elevada desde meados de abril (semana iniciada a 15 de abril).

Por sua vez, o aumento de 1,5 cêntimos no gasóleo simples deverá colocar o preço do litro nos 1,342 euros naquela que é a segunda semana consecutiva de agravamento de custos para este tipo de combustível.

A evolução dos preços dos combustíveis reflete o comportamento da cotação do petróleo e dos derivados petrolíferos nos mercados internacionais na última semana e ainda da cotação do euro, tendo em conta que as matérias-primas são geralmente transacionadas em dólares e a apreciação/depreciação da divisa americana torna as exportações para o euro mais caras/baratas.

Esses aumentos acontecem após uma semana marcada pela pressão altista nas cotações do petróleo, em antecipação da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que decorre na próxima semana, a 1 e 2 de julho, de onde poderá resultar uma nova extensão do corte de produção da matéria-prima para além do final deste mês de junho.

Nesta semana, o preço do barril de brent — matéria-prima que serve de referência para as importações nacionais — subiu em torno de 2% para os atuais 66,6 dólares. Já o barril de crude negociado em Nova Iorque avança 3% na semana, para os atuais 59,4 dólares.

Os preços ao consumidor podem diferir de posto de abastecimento para posto de abastecimento.

(Notícia atualizada às 12h10 com mais informação)