Global Media falha pagamento de salários aos trabalhadores

Todos os meses, a Global Media paga os salários aos trabalhadores no último dia útil do mês. No entanto, esta sexta-feira (dia em que os colaboradores deveriam receber o ordenado referente a junho) isso não aconteceu, pelo menos até agora. “Até esta hora, ainda nenhum trabalhador recebeu o salário de junho”, afirma Miguel Marujo, delegado sindical do Global Media Group (GMG) ao ECO.

Neste momento, “há informações contraditórias”. “Há quem diga que os trabalhadores com conta no BCP ainda vão receber hoje e os outros segunda-feira, mas também tivemos a informação de que os trabalhadores iam receber uns segunda-feira, outros terça-feira”, explica o delegado sindical. “Nem nisto são claros”, continua.

De acordo com uma fonte oficial do Global Media Group, “a questão está ultrapassada”, tendo já sido feito o processamento salarial. Contudo, a mesma fonte não adiantou qual foi o motivo do atraso nos pagamentos dos salários aos trabalhadores.

Segundo Miguel Marujo, durante a manhã, foi enviado um email às direções editoriais com um pedido de desculpas aos trabalhadores, justificando o atraso nos pagamentos com um eventual problema no processamento dos salários. “É um pedido de desculpas envergonhado (…) desta vez, esqueceram-se de enviar um email geral a todos os trabalhadores”, critica.

O delegado sindical aponta, ainda, que esta postura da administração, liderada por Daniel Proença de Carvalho, tem sido “repetida” nos últimos meses. “Uma atitude de profundo desrespeito para com os trabalhadores”, remata.