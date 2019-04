Victor Ribeiro, presidente executivo da Global Media, pediu a demissão e vai sair já no final do mês, apurou o ECO junto de fonte do grupo. Esta informação foi, depois, confirmada diretamente junto de Daniel Proença de Carvalho, presidente do Conselho de Administração do grupo de comunicação social que controla o JN, DN, TSF e O Jogo, exatamente às 15h24 desta terça-feira. Já depois deste contacto telefónico, os trabalhadores da Global Media receberam um comunicado a anunciar oficialmente a informação, às 19h35.

A saída de Victor Ribeiro ocorre precisamente no meio de um processo de reestruturação em curso – em breve deverá ser anunciado mais um plano de rescisões amigáveis, que já terá o apoio da banca. “O Conselho de Administração e os acionistas têm em curso a restruturação financeira do Grupo, que vai fortalecer a sua estratégia e, nesse âmbito, muito em breve se procederá à recomposição do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Global Media Group”, refere o comunicado enviado aos trabalhadores.

O gestor entrou na Global Media em 2014, na sequência da entrada de novos acionistas. Logo aí, o grupo fez um processo de reestruturação que se revelou, mais tarde, insuficiente para dar a volta ao negócio operacional. Mais recentemente, com a entrada de um novo acionista, o empresário macaense Kevin Ho, com 30% do capital, foram criadas as condições para um novo investimento. Apesar disso, os resultados foram negativos e terão sido superiores a oito milhões de euros.

Há cinco anos, o grupo combinou rescisões amigáveis com um despedimento coletivo para cortar 150 empregos, procedendo dois anos depois a uma reorganização acionista que conduziu à entrada do empresário macaense Kevin Ho (30%). Apesar da injeção de capital, que terá sido da ordem dos 15 milhões de euros, os resultados operacionais em 2018 foram novamente negativos, e pioraram em relação ao ano anterior.

Neste momento, como admite o próprio comunicado enviado por Daniel Proença de Carvalho, a Global Media está a negociar uma nova reestruturação com os bancos credores/acionistas, o BCP e o Novo Banco, para avançar com rescisões e um novo plano de investimento.