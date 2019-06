Vladimir Putin diz que liberalismo está “obsoleto”

A ideia liberal está “ultrapassada”. Quem o diz é Vladimir Putin, em entrevista ao Financial Times (acesso pago), por ocasião da cimeira do G20. O Presidente russo defende que o liberalismo se tornou “obsoleto”, à medida que as pessoas começaram a rejeitar a imigração, a abertura das fronteiras e o multiculturalismo. “Os liberais não podem, simplesmente, dar ordens sobre tudo a toda a gente como têm tentado fazer nas últimas décadas”, diz.

Sobre o tema das migrações, Putin criticou Angela Merkel por ter admitido mais um milhão de refugiados na Alemanha, considerando que tal foi um “erro crasso”, e elogiou a posição que Donald Trump em relação à fronteira com o México.

“A ideia liberal pressupõe que não é preciso fazer nada. Os migrantes podem matar, pilhar e violar impunemente, porque os seus direitos como migrantes têm de ser protegidos”, sublinhou o Chefe de Estado, defendendo que “cada crime deve ter um castigo”. “A ideia liberal tornou-se obsoleta. Está em conflito com os interesses da grande maioria da população”, frisou.

Em reação a estas declarações, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, avançou que “discorda fortemente” desta posição, enfatizando que o que está “obsoleto” é “o autoritarismo, o culto da personalidade e o domínio de oligarcas”.

Vladimir Putin tem o controlo da Rússia nas mãos há quase duas décadas. Durante estes quase 20 anos, o Presidente tem sido acusado regularmente de apoiar movimento populistas financeiramente e através das redes sociais.