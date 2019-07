Morreu o cartoonista argentino Guillermo Mordillo

Morreu o ilustrador e cartoonista Guillermo Mordillo, na ilha de Maiorca, em Espanha, avança a agência EFE. O artista tinha 86 anos, mas continuava no ativo. De acordo com o El País, Mordillo morreu na noite de sábado, na sequência de uma indisposição, enquanto jantava com a família, na cidade de Palma Nova.

Filho de pais espanhóis, o ilustrador nasceu a 04 de agosto de 1932 na Argentina. Tinha Walt Disney e Buster Keaton como principais inspirações e o desenho e o futebol eram as suas paixões. A propósito, juntamente com os animais, os temas de futebol são os mais recorrentes nas suas ilustrações, milhares das quais sem palavras.

Trabalhou na Argentina, no Peru, mas foi durante a estadia de 17 anos em Paris que atingiu fama internacional, estreando-se na revista Paris Match em 1966. Como não dominava o francês, não usava palavras nas tiras que desenhava, o que se tornou a sua marca.

Casado e com dois filhos, Mordillo dividia agora os seus dias entre Maiorca e o Mónaco. Fontes próximas indicam que se mantinha no ativo, apesar da sua idade avançada, e estava a trabalhar em muitos “projetos interessantíssimos”.

Entre os prémios recebidos pelo artista, estão o Prémio Phoenix de Humor (1973), o Prémio Yellow Kid (1974), o Prémio Nakanoki (1977), a Palma de Ouro de San Reno e o título de Cartoonista do Ano no salão internacional de Montreal.

Ao longo de sua carreira, fez apenas três exposições: uma em Paris, uma em Barcelona e a última em Palma de Maiorca, em 1989, cujos fundos foram destinados ao tratamento de crianças autistas.