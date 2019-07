Os bancos espanhóis uniram-se para criar uma nova rede de cartões de pagamento. O projeto a nível nacional, que pretende concorrer com gigantes internacionais, será lançado no último trimestre do ano e o plano é começar com testes já em outubro, de acordo com o jornal espanhol Cinco Días (conteúdo em espanhol e acesso livre).

A principal novidade é que os novos cartões não vão precisar de estar dependentes de grandes marcas norte-americanas que operam em Espanha, como a Visa ou a MasterCard. Caso seja bem-sucedido, a expectativa do setor é que signifique uma alteração considerável no negócio do setor financeiro em Espanha, incluindo nos resultados já que poderão deixar de pagar comissões a estas empresas.

“Pela primeira vez, o futuro cartão não dependerá das marcas americanas”, afirmou o responsável por um dos bancos líderes de mercado em Espanha ao Cinco Días. Não é, no entanto, ainda possível quantificar o potencial impacto financeiro para as contas dos bancos até porque serão necessários acordos.

O novo cartão terá de ser compatível com a Visa e a MasterCard para operar fora das fronteiras espanholas dado que os sistemas técnicos destas gigantes norte-americanas são aprovados em todo o mundo. Neste caso, as taxas a pagar poderão vir a ser menores do que as atuais, uma vez que será limitado a operações internacionais, acrescentaram as mesmas fontes do setor ao jornal espanhol.