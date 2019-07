O BCP volta a estar em entre as ações preferidas do JPMorgan. O banco de investimento norte-americano incluiu a instituição financeira portuguesa na lista de top picks depois de ter elevado o preço-alvo das ações para 0,33 euros, avaliação que confere ao banco um potencial de valorização superior a 20%.

Caso as ações atinjam os 0,33 euros, o banco poderá atingir uma capitalização de mercado de 4,98 mil milhões de euros, tendo em conta os 15 mil milhões de ações do banco. O valor significaria um aumento de quase 900 mil euros face ao valor atual.

Na última sessão, os títulos do BCP fecharam nos 0,2719 euros, pelo que o novo preço-alvo confere às ações um potencial de subida de 21,4%. Esta segunda-feira, o BCP reage em alta à nota do JPMorgan e segue a ganhar 0,99% para 0,2746 euros, numa altura em que o PSI-20 avança 0,80% e o índice pan-europeu do setor Stoxx Banks soma 1,40%.

BCP brilha em bolsa com preço-alvo do JPMorgan

O BCP já tinha estado na lista de top picks do JPMorgan em janeiro do ano passado, mas tinha entretanto abandonado a lista. Ao longo desse tempo, o banco liderado por Miguel Maya consolidou a recuperação após a crise, com lucros de 301,1 milhões de euros no ano passado. 10% desse valor foi usado para o regresso ao pagamento de dividendos (apesar de terem sido de apenas 0,002 euros por ação), uma década depois de ter cortado a remuneração acionista.

A média dos preços-alvos das ações dos analistas que seguem o BCP aponta para que as ações atinjam os 0,32 euros, segundo dados compilados pela Reuters. Seis recomendam a compra, enquanto três analistas sugerem a manutenção das ações em carteira e apenas um a venda.