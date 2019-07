O preço do petróleo ultrapassou os 60 dólares nos EUA, após o anúncio de um acordo entre a Rússia e a Arábia Saudita para limitar a produção da matéria-prima.

O West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado norte-americano, segue a valorizar quase 3% para os 60,20 dólares, um máximo de maio. Deste lado do Atlântico, o Brent, negociado em Londres, soma 2,95% para os 66,66 dólares.

WTI supera os 60 dólares, Brent avança

No domingo o Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que combinou com a Arábia Saudita prolongar o acordo de corte da produção de petróleo, para suster as cotações do crude da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

“Colocamo-nos de acordo. Vamos prolongar este acordo, a Rússia como a Arábia Saudita. Durante que período? Vamos refletir. Por seis ou nove meses. É possível que vá até aos nove meses”, declarou Putin aos jornalistas, à margem da cimeira do G20 que decorreu em Osaka, Japão.

O prolongamento deverá ser oficializado na terça-feira em Viena, durante uma reunião entre os ministros dos 14 Estados membros da OPEP, incluindo a Arábia Saudita, e os outros 10 parceiros liderados pela Rússia, que assinaram o acordo para cortar a produção de petróleo, para suster as cotações do barril de crude no mercado internacional.

A OPEP e os 10 aliados, que representam metade da produção mundial de petróleo, decidiram em dezembro cortar a atividade em 1,2 milhões de barris por dia e a estratégia funcionou, já que o preço do barril subiu cerca de 30% no primeiro trimestre, antes de estabilizar.