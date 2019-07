5 coisas que vão marcar o dia

O Governo apresenta o Relatório do Emprego e Formação 2018, um documento que mostra a evolução do mercado de trabalho em Portugal no ano passado. Isto no primeiro dia de greve dos médicos. No Parlamento, Cristina Casalinho explica aos deputados a gestão da dívida pública. Já Rui Rio, em pré-campanha para as legislativas, anuncia o outlook económico do seu programa eleitoral. Quem também falará sobre o futuro será Mário Centeno: discursará sobre o futuro da administração pública.

Governo apresenta relatório sobre o mercado de trabalho

É apresentado o Relatório do Emprego e Formação 2018 no Salão Nobre do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, um documento que vai mostrar a realidade do mercado do trabalho, emprego e desemprego. No último ponto da situação do mercado de trabalho apresentado aos parceiros sociais, o Governo salientou que foi entre os menos jovens que se criou mais emprego desde 2015. Fez questão também de notar que houve um reforço significativo do trabalho por conta de outrem, tendo sido a maioria desses contratos por tempo indeterminado.

Centeno fala sobre o futuro da administração pública

O ministro das Finanças é um dos oradores da 1.ª sessão das Conversas sobre a Memória e o Futuro da Administração Pública. Caberá a Mário Centeno o discurso de abertura do evento organizado pelo INA – Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas.

Casalinho explica a gestão da dívida

Cristina Casalinho, presidente do IGCP, vai ao Parlamento explicar o plano de atividades da entidade que faz a gestão da dívida pública. Tem boas notícias para dar, como a baixa nos custos de financiamento. Por outro lado, numa altura em que o endividamento público atinge máximos de sempre, Casalinho dará detalhes à comissão do orçamento e finanças sobre a almofada financeira portuguesa, que é a maior da União Europeia.

Rui Rio apresenta outlook económico

A campanha para as legislativas de outubro começa a aquecer. Do lado do PSD, Rui Rio apresenta o quadro económico subjacente ao programa eleitoral. O outlook económico dos sociais-democratas será apresenta na sede do partido, pelas 17h30.

Médicos arrancam com dois dias de greve

Começa hoje o primeiro de dois dias de greves dos médicos. O protesto desta terça-feira foi convocado pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM). Em causa estão questões como o limite de 12 horas de trabalho em serviço de urgência, dentro do horário normal de trabalho, com a consequente anulação das atuais 18 horas semanais, entre outras reivindicações. A greve de quarta-feira foi decretada pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM).