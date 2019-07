O número de turistas em Portugal não pára de aumentar e, entre as várias nacionalidades que vêm visitar o país lusitano, os britânicos estão no topo. São eles quem mais visita Portugal, seguidos dos alemães e dos franceses. E a relação é recíproca, pelo menos para alguns. No pódio dos destinos que os portugueses mais visitam encontra-se, também, Alemanha e França, ainda que o Espanha seja o destino de eleição.

Comecemos por quem vem para Portugal. De acordo com o Eurostat, 14,% dos turistas em terrenas lusitanas vêm do Reino Unido, gastam 75 euros por noite e ficam perto de nove noites. Logo a seguir estão os alemães (9,3%), e estes são os que ficam mais tempo e gastam mais dinheiro por noite. Os turistas alemães gastam 104 por noite para dormir em Portugal e ficam cerca de dez noites.

Mas, no pódio estão, ainda, os franceses (7,2%). Estes fazem umas férias em Portugal de aproximadamente nove dias e, por noite, desembolsam 103 euros.

Ainda que em menor escala, os espanhóis também visitam Portugal. Apesar de preferirem França e Marrocos, 1,5% dos espanhóis escolhe Portugal para fazer férias. Despendem 99 euros por noite e, normalmente, ficam cerca de cinco noites.

E para onde vão os portugueses?

Os turistas entram em Portugal, mas os portugueses também fazem turismo lá fora. E a relação é recíproca. No primeiro lugar do pódio dos destinos de férias dos portugueses, está o país vizinho. Quase 5% dos portugueses escolhe visitar Espanha, durante cerca de cinco noite e a pagar uma fatura de 69 euros por noite.

Segue-se França, onde 3,4% dos portugueses faz férias, gastando 47 euros por noite, num total de perto de 11 noites, e o Reino Unido (1,7%), onde os portugueses ficam aproximadamente sete noites, a 59 euros por noite.

Alargando a análise à União Europeia, a conclusão é que 85,6% dos turistas são provenientes dos Estados-membros. Mas no pódios das nacionalidades dos visitantes apenas aparece a Suíça (1,4%). Os residentes dos Estados Unidos da América (EUA) e dos países asiáticos (excetuando a China, o Japão e a República da Coreia) são quem mais entra na UE, representando, respetivamente, 2,5% e 2,3% dos turistas.