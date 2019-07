A Jerónimo Martins afundou mais de 5% e arrastou consigo a bolsa de Lisboa. Mas a dona do Pingo Doce não foi a única retalhista a cair. Também a Sonae perdeu quase 1% no primeiro dia da espanhola Mercadona em Portugal.

O PSI-20, o principal índice português, caiu 0,76% para 5.149,16 pontos, penalizado por 12 cotadas. O pior desempenho pertenceu à Jerónimo Martins, cujos títulos derraparam 5,19% para 13,19 euros, depois da notícia na Polónia de que o governo vai avançar com impostos sobre o setor do retalho, já a partir de 1 de setembro. Foi a maior queda em sete meses para a retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos.

Também a Sonae, que explora a cadeia Continente, caiu 0,93% para 0,856 euros. “A concorrência em Portugal também aumenta no setor do retalho, com a Mercadona a entrar no nosso país“, notou Carla Maia Santos, da XTB.

Outros maus desempenhos: os CTT caíram 3,08% para 2,078 euros, a Mota-Engil cedeu 2,32% e a Galp perdeu mais de 1%.

A travar uma maior queda em Lisboa estiveram sobretudo as ações da EDP, que fecharam em alta de 1,34% para 3,395 euros.

Lá por fora, a sessão europeia terminou em terreno positivo. O índice de referência no Velho Continente, o Stoxx 600, somou 0,2%. Em Milão e Madrid os ganhos bolsistas situarem entre 0,3% e 0,6%.

No mercado petrolífero, o barril de petróleo cai mais de 3%.