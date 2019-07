A EDP Renováveis assegurou um contrato de 20 anos na Grécia depois de um leilão de energia para a venda de geração eólica de um parque com capacidade de 30 megawatts (MW).

Em comunicado, a empresa detalhou que “assegurou um Contract for Diference [um contrato de tarifa garantida] de 20 anos, na sequência do leilão de energia grego, para a venda de geração eólica produzida pelo parque Chalkodonio com 30 MW de capacidade”.

Na mesma nota, a EDP Renováveis referiu que “o projeto, localizado na região central da Grécia, deverá entrar em operação em 2022”

“Em 2018, a EDP Renováveis anunciou a entrada na Grécia com a atribuição de dois CfD de 20 anos para um total de 60 MW”, recordou o grupo.

Assim, “a EDP Renováveis reforça a sua presença num novo mercado com um desenvolvimento sustentável do seu recurso de energia renovável”, garantiu a empresa.

Segundo a EDP Renováveis, segundo a atualização da estratégia anunciada em “12 de março de 2019, a EDP Renováveis continua a analisar oportunidades de crescimento, enquanto desenvolve projetos rentáveis focados em países com perfil de baixo risco e estabilidade regulatória”, lê-se na mesma nota.