5 coisas que vão marcar o dia

A semana encerra com a votação final global da Lei de Bases da Habitação. Mais de um ano depois, os partidos vão decidir, finalmente, se esta lei é aprovada ou não. Ainda durante a manhã, será apresentado o programa iSimplex 2019, que integra 119 medidas de modernização administrativa. Já em Paço de Arcos, a SIC vai estar a anunciar, à tarde, os resultados da emissão de obrigações. Tudo isto enquanto os trabalhadores dos CTT estão em greve.

Votação final global da Lei de Bases da Habitação

Mais de um ano depois, a Lei de Bases da Habitação vai, finalmente, a votação final em plenário. Após várias reuniões, discussões e confrontos entre os partidos de direita e de esquerda, tudo indica que o documento final vai ser aprovado, embora com o voto contra do CDS-PP que afirma desde o início que se irá opor à aprovação da lei. A nova legislação vai trazer alterações a casos de despejo, crédito à habitação e processos de partilhas.

Vamos conhecer o programa iSimplex 2019

Esta sexta-feira, às 10h15, será apresentado publicamente o relatório do programa Simplex + 2018, bem como o programa iSimplex 2019, que integra 119 medidas de modernização administrativa. O evento, no Cineteatro Capitólio, contará com a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, e com o secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro.

Rui Rio apresenta medidas de redução de impostos

O líder do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio, irá apresentar ao final da tarde, no Porto, algumas medidas de redução de impostos. Recorde-se que, esta semana, o social-democrata começou a apresentação do programa eleitoral que o partido vai levar às eleições legislativas de 6 de outubro, onde se insere a redução da carga fiscal. A intenção já era conhecida, mas, agora, Rui Rio vai mais longe e promete um corte acumulado de impostos equivalente a 3,7 mil milhões de euros.

Trabalhadores dos CTT em greve

Os trabalhadores dos CTT estão esta sexta-feira em greve geral. A notícia foi confirmada no início da semana pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT), que revelou que a paralisação decorreria entre as 00h00 e as 24h00 do dia 5 de julho. Em causa está a reivindicação da renacionalização da empresa e a admissão “dos trabalhadores necessários para que a qualidade e universalidade do serviço sejam repostas”.

SIC divulga resultados da emissão de obrigações

A estação de Paço de Arcos vai apresenta, esta sexta-feira, os resultados da emissão de obrigações, bem como quantas obrigações foram atribuídas a cada investidor. O prazo de subscrições dos títulos, que têm três anos de maturidade e oferecem uma taxa de juro de 4,50%, terminou na quinta-feira. Cada obrigação tinha um custo de 30 euros, mas o investimento mínimo era de 50 obrigações, ou seja, 1.500 euros.