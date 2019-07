Altitude e Quality estendem parceria a Moçambique

Depois de unirem esforços há três anos no mercado angolano, a Altitude Software, fornecedor de soluções omnicanal, e a Quality Contact Centers, empresa de consultoria e outsourcing, decidiram, agora, alargar a parceria para Moçambique.

“É com profunda satisfação que registamos a entrada do nosso parceiro Quality em Moçambique. O país atravessa um período de forte crescimento económico que deverá manter-se nos próximos anos e acreditamos que, com uma forte presença local, conseguiremos prestar um serviço de excelência aos clientes da plataforma Altitude Xperience”, refere Miguel Noronha, executive vice-president da Altitude.

“A empresa irá tirar partido da sua profunda experiência em consultoria e outSourcing Operacionais para assegurar o rápido crescimento da sua nova operação neste país. Em simultâneo, será iniciada a operação com um novo cliente, a Multichoice Moçambique, consolidando e reforçando uma lista já longa de clientes, nos quais se incluem entre outros a Standard Bank Angola, Coca-Cola Bottling Luanda e a Movicel”, referem em informação à imprensa.