Abastecer o carro de gasolina deve ficar mais caro na próxima semana. A partir da próxima segunda-feira as gasolineiras deverão subir em meio cêntimo o preço do litro deste tipo de combustível. Já o gasóleo deve ficar 1 cêntimo mais barato, adiantou ao ECO fonte do setor.

A confirmar-se essa evolução, de acordo com estatísticas da Direção-Geral de Energia e Geologia, a gasolina simples 95 prepara-se para registar a segunda subida semanal consecutiva, devendo o preço médio do litro fixar-se nos 1,5018 euros.

Por sua vez, o recuo de 1 cêntimos no gasóleo simples deverá colocar o preço médio do litro do diesel nos 1,3276 euros, com o custo deste tipo de combustível a registar a primeira quebra em três semanas.

A evolução dos preços dos combustíveis reflete o comportamento da cotação do petróleo e dos derivados petrolíferos nos mercados internacionais na última semana e ainda da cotação do euro, tendo em conta que as matérias-primas são geralmente transacionadas em dólares e a apreciação/depreciação da divisa americana torna as exportações para o euro mais caras/baratas.

Na passada segunda-feira a OPEP e outros países parceiros terem renovado por mais nove meses o acordo para o corte de produção de petróleo, até março do próximo ano, visando reduzir o desequilíbrio entre oferta e procura num contexto marcado pelos receios relativamente à saúde da economia global. A expectativa é de que a procura da matéria-prima abrande a nível global. Tal acabou por se repercutir em quebras no preço do petróleo nos mercados internacionais.

Nesta semana, o preço do barril de Brent — matéria-prima que serve de referência para as importações nacionais — recua quase 5% para os atuais 63,27 dólares. Já o barril de crude negociado em Nova Iorque desliza 3% na semana, para os atuais 59,20 dólares.

Contudo, no mesmo período o euro perdeu terreno face ao dólar — deslize foi na ordem dos 0,8% — o que acabou por travar o efeito da desvalorização dos preços do petróleo sobre o custo cobrado pelos combustíveis nas bombas.

