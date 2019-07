Revista de imprensa internacional

No dia em que Cantanhede surge com amplo destaque na Bloomberg como uma das localizações “premium” para o cultivo de canábis, fruto do investimento da Tilray na região, também o investimento da Jaguar no Reino Unido é saudado como uma salvação (parcial) do setor automóvel britânico. Mas há um outro investimento que merece destaque: em pleno ataque comercial dos EUA, a Huawei prepara-se para abrir a sua maior loja do mundo na capital espanhola. De sentido inverso são as notícias que chegam sobre a Samsung e sobre a gaffe de Donald Trump, que falou em aeroportos fictícios no discurso do 4 de julho.

Bloomberg

Cantanhede em destaque. “Culpa” é do canábis

Uma das mais promissoras empresas de cultivo de canábis está a pôr a cidade portuguesa de Cantanhede no mapa global do setor. Já se sabia que a Tilray, uma companhia de cultivo de canábis para fins medicinais, tinha instalado um centro de cultivo naquela localidade do distrito de Coimbra. Esta sexta-feira, é a Bloomberg que dá destaque ao tema, sublinhando que a Tilray está determinada em tornar a instalação portuguesa no seu principal hub de cultivo.

Jaguar dá novo impulso à indústria automóvel britânica

A Jaguar Land Rover anunciou que vai investir centenas de milhões de libras numa nova fábrica de construção de veículos elétricos no Reino Unido, numa aposta que vai ajudar a segurar milhares de empregos na indústria automóvel britânica, abalada nos últimos anos por vários despedimentos e encerramentos. A fabricante anunciou o investimento esta sexta-feira e estima oferecer versões elétricas de todos os automóveis a partir de 2020, a começar pelo XJ da Jaguar.

Financial Times

A gaffe de Trump no dia da Independência

O Financial Times destaca esta sexta-feira a gaffe de Donald Trump no discurso proferido nas celebrações do 4 de Julho. É que para o presidente norte-americano, os Estados Unidos já tinham aeroportos em 1775, quando foi criado o Exército Unificado para a Revolução Americana, exército esse que veio “dominar os ares, derrubar muralhas e apropriar-se de aeroportos”. Além do domínio de aeroportos no século XVIII, Trump também destacou como grandes feitos norte-americanos a invenção do Super Bowl — final da liga de futebol americano –, dos arranha-céus e das pontes suspensas.

Samsung antecipa quebra superior a 50% nos lucros do segundo trimestre

A Samsung espera fechar o segundo trimestre do ano com uma quebra de 56% dos seus lucros, penalizada pelos receios face às sanções comerciais sobre a Huawei e ao controlo imposto pelo Japão às exportações de tecnologia de topo rumo à Coreia do Sul. Os resultados preliminares divulgados esta sexta-feira, apontam para um lucro operacional de 5,6 mil milhões de dólares, mas os resultados finais só serão conhecidos no fim do mês.

Cinco Días

Maior loja Huawei do mundo abre esta sexta-feira em Madrid

Mais de 1.100 metros quadrados é o espaço que ocupa a maior loja da Huawei do mundo que será inaugurada esta sexta-feira em Madrid. Situada no número 48 da Gran Vía, para além do espaço para a venda de equipamentos da marca de smartphones chinesa, entre outras, há uma zona dedicada a acolher exposições de fotografia e outra à divulgação da aplicação da inteligência artificial.

