O Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) divulgaram esta tarde uma carta aberta à ANTRAM e também aos portugueses. À Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) é feito um desafio para um debate televisivo, e aos portugueses são pedidas desculpas.

“Desde já pedimos perdão aos portugueses por eventuais transtornos no seu quotidiano”, dizem os dois sindicatos, a propósito do novo pré-aviso de greve em preparação. Mas pedem compreensão: “Sabemos que os portugueses nos vão perdoar por ao fim de 22 anos pensarmos um pouquinho em nós e nas nossas famílias, afinal de contas também somos homens e mulheres, pais, mães, filhos, etc…, somos portugueses a passar pelo mesmo que passam muitos de vós.”

O SNMPP foi o sindicato que convocou o protesto que em abril quase paralisou o país por completo, protesto que na altura só não teve a adesão do SIMM por uma questão de dias. Esta greve acabou por levar à intermediação do governo entre patrões e motoristas, que ao cabo de duras negociações acabaram por acordar num acordo genérico para um Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) que devia ser negociado ao longo dos meses seguintes.

Contudo, este sábado, perto de três centenas de motoristas estiveram reunidos no 1º Congresso Nacional de Motoristas, onde acabaram por aprovar levar para a próxima reunião com a ANTRAM, dia 15, um pré-aviso de greve a partir de 12 de agosto, do qual só abdicam se entrar em vigor a proposta de CCT por si aprovada — que prevê aumento do salário base de 100 euros nos próximos três anos (1.400 euros brutos para 2020, 1.600 para 2021 e 1.800 para 2022), indexado ao aumento do salário mínimo, melhoria das condições de trabalho e pagamento das horas extraordinárias, entre outras medidas.

Em reação à decisão tomada pelo Congresso, a ANTRAM acusou os motoristas de agirem de forma premeditada. “Esta posição até já era esperada, depois de na semana passada o processo negocial ter sido interrompido por iniciativa dos sindicatos que nem sequer aguardaram pelas respostas da ANTRAM às suas propostas”, apontou a associação em comunicado.

No documento, a ANTRAM salientou igualmente constatar “com grande preocupação” a postura dos dois sindicatos, por se pautar “por uma lógica de conflito, ausência de lealdade negocial e desrespeito pelos compromissos escritos assumidos com as restantes entidades do setor do transporte rodoviário de mercadorias, incluindo o próprio governo”. E é contra isto que a carta aberta se insurge.

Segundo os dois sindicatos que representam mais de 1.400 camionistas de mercadorias — perigosas e não só –, esta posição da ANTRAM é não mais do que uma “tentativa de manipulação da opinião pública” por parte dos representantes das empresas.

“Cansados destes joguinhos de diplomacia”

“Não podemos deixar de registar com desagrado a tentativa de manipulação da opinião pública com o intuito de fazer passar uma imagem que não corresponde à verdade”, começa por se ler na carta aberta dos sindicatos. Onde assumem: “Não desejamos a greve por variadíssimas razões, a principal é a perfeita consciência do impacto e do transtorno que vai causar aos portugueses e à economia do país.” Mas ao fim de 22 anos, chegou a hora de bater o pé, justificam.

“Andamos há 22 anos a servir a economia e o país com elevado sentido de responsabilidade e verdadeiro espírito de missão, sabemos que os portugueses nos vão perdoar por ao fim de 22 anos pensarmos um pouquinho em nós e nas nossas famílias, afinal de contas também somos homens e mulheres, pais, mães, filhos, etc…, somos portugueses a passar pelo mesmo que passam muitos de vós.” E passam de seguida a explicar aos portugueses que toda a abertura a que se foi assistindo por parte das empresas de transporte não foi mais que ‘joguinhos’.

“Os motoristas estão cansados destes joguinhos de diplomacia cujo único objetivo é, simular abertura e interesse em melhorar o setor para que no fim tudo fique na mesma e os motoristas continuem a alimentar a sustentabilidade do setor com base na precariedade das suas condições laborais e sociais“. E lembram que quando chega a hora de falar com os patrões, sofrem com o mesmo que muitos portugueses enfrentam: “Muitos dos atuais gestores chegaram ao sector no tempo do quero, posso e mando, nunca conheceram o diálogo, apenas o ‘eu imponho tu obedeces’!”

Em atualização