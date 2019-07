As empresas portuguesas acreditam numa recessão num futuro próximo, segundo as conclusões do relatório europeu de pagamentos 2019, da empresa de serviços de gestão de crédito Intrum.

Em comunicado, o grupo adiantou que o estudo que levou a cabo conclui “que Grécia, Itália e Portugal são os três países mais pessimistas e que acreditam numa recessão a curto prazo, enquanto Dinamarca, Alemanha e Áustria são os países mais positivos e que menos acreditam”.

A mesma nota dá conta de que “a maioria das empresas inquiridas em Portugal (71%), prevê uma recessão num futuro próximo – entre um a cinco anos. Esta percentagem é significativamente superior à média europeia, que se situa nos 35%”.

De acordo com a Intrum, os gestores das empresas pretendem colocar em prática várias medidas para se prepararem em caso de recessão, com 56% dos inquiridos a responder que serão mais “cautelosos a assumir dívidas”, 52% a indicar um “planeamento para garantir os pagamentos dos clientes” e 52% a apontarem um corte de custos.

No mesmo comunicado, a Intrum referiu que os atrasos nos pagamentos “continuam a causar graves problemas de liquidez para as empresas portuguesas, em que 80% afirma considerar as perdas de crédito uma área de grande preocupação, divergindo da média europeia, que se situa nos 46%”.

Ainda assim, houve um “decréscimo significativo em Portugal na percentagem de incobráveis, de 2,2% em 2018 para 1,4%, um dos valores mais baixos de sempre, inferior até à média europeia, que se fixa nos 2,3%”, salientou a empresa.

Os resultados estudo revelaram ainda que “Portugal é o segundo país europeu com a maior percentagem de pagamentos internacionais recebidos (18,2%), apenas ultrapassado pela República Checa (18,4%)”. O European Payment Report 2019 é baseado num inquérito levado a cabo em 29 países europeus entre 31 de janeiro e 5 de abril de 2019.

Este trabalho conduziu a que, em Portugal, a Intrum tenha reunido dados de 418 empresas e na Europa de 11.856 sociedades para “obter, conhecer e compreender o comportamento de pagamento e a saúde financeira das empresas europeias”, revelou o grupo.

O inquérito foi colocado a colaboradores com funções de administrador e diretor financeiro, supervisor de crédito, supervisor de negócios e outros semelhantes.