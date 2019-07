Politécnico de Setúbal põe empresas a desafiar estudantes

O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) vai desafiar 25 estudantes a desenvolverem em equipa, ao longo de uma semana, várias propostas de solução para um problema concreto apresentado por uma organização.

Entre 15 e 19 de julho, numa parceria com a AVIPE – Associação de Viticultores do Concelho de Palmela, na IPS Innovation Week, “os estudantes, divididos em grupos de trabalho multidisciplinares, vão participar num conjunto de atividades assentes na metodologia de design thinking, de modo a chegar a potenciais soluções enquanto desenvolvem competências orientadas para a inovação e empregabilidade”, é referido em comunicado. A melhor solução será, depois, adotada pela organização, escolhendo a que mais se adequa às suas necessidades e objetivos.

Com este curso, que aposta no “desenvolvimento de habilidades como o pensamento crítico e criativo, a empatia, a cooperação e o sentido prático”, o IPS procura adaptar-se a uma sociedade em mudança, fazendo a ponte entre os novos perfis de estudantes que chegam ao ensino superior e um mercado de trabalho cada vez mais global que, diariamente, se debate com a necessidade de encontrar soluções inovadoras.