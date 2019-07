Revista de imprensa internacional

No mundo empresarial, a Amazon escolheu Madrid para instalar um centro de desenvolvimento tecnológico, a Nintendo vai abandonar a China e que o Banco de Espanha tem na mira a publicidade nas redes sociais e na TV dos bancos e das fintech. Destaque ainda para a abertura do capital da Virgin Galactic de Richard Branson. Já no Brasil, há nota para a condenação de 11 empresas e 42 pessoas por cartel no caso da Alstom.

The Guardian

Metade das vendas do retalho do Reino Unido serão online dentro de dez anos

As compras online podem mais do que duplicar no Reino Unido no espaço dos próximos dez anos, avança um estudo que se debruça sobre as dificuldades para proprietários e lojas realizado pelo Retail Economics. A expectativa é de que daqui a dez anos a internet seja responsável por 53% das vendas das retalhistas, acima de cerca de um quinto verificado atualmente. Na base desta evolução estará o facto de os jovens que cresceram com a internet começarem a chegar à idade adulta, passando a representar mais de metade dessa população.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Cinco Días

Amazon escolhe Madrid para instalar centro de desenvolvimento tecnológico

A Amazon vai criar, em Madrid, um centro de desenvolvimento tecnológico para o seu leitor de livros eletrónicos Kindle, o que deverá implicar a contratação de perto de 200 pessoas. Espanha torna-se, assim, o terceiro país a albergar um centro de desenvolvimento da Amazon exclusivamente dedicado às tecnologias relacionadas com a leitura, juntando-se aos Estados Unidos da América (EUA) e à índia.

Leia a notícia completa em Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Expansión

Banco de Espanha vê à lupa publicidade da banca e fintech na TV e redes

O regulador do sistema financeiro espanhol acaba de lançar um projeto de circular que visa regular a publicidade de serviços e produtos das instituições financeiras que operem em Espanha. Essa circular, que supõe a revogação de uma norma atualmente em vigor, irá impor maiores limitações e desenvolverá pela primeira vez uma regulação específica para as comunicações comerciais bancárias através das redes sociais, televisão e rádio. Prevê ainda o controlo da atividade dos novos concorrentes no setor bancário e a respetiva publicidade. Qualquer entidade que inicie a sua atividade e emita o primeiro anúncio estará obrigada a comunicá-lo ao Banco de Espanha como forma preventiva.

Leia a notícia completa em Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol).

O Globo

CADE condena 11 empresas e 42 pessoas por cartel

Passados seis anos de investigações, 11 empresas e 42 pessoas foram condenadas por cartel, no Brasil, pelo Conselho Administrativo de Defesa Económica (CADE). Em causa estava a participação num cartel do metro de São Paulo, entre 1999 e 2013. Foram aplicadas multas tanto às pessoas como às empresas e no caso da Alstom, considerada a líder do esquema, coube também a proibição de participar em licitações de qualquer que seja a esfera pública por cinco anos.

Leia a notícia completa em O Globo (acesso livre, conteúdo em português do Brasil).

The Wall Street Journal

Richard Branson vai por na bolsa a sua unidade espacial

A Virgin Galactic, empresa de turismo espacial de Richard Branson, está a preparar-se para descolar como uma empresa de capital aberto. A empresa já fechou um acordo de aquisição com a Social Capital Hedosophia que irá investir 800 milhões de dólares na Virgin Galactic em troca de uma participação de 49% no seu capital, apurou o Wall Street Journal junto de fonte próxima do processo. A Social Capital Hedosophia está cotada na Bolsa de Nova Iorque, tendo sido criada por Chamath Palihapitiya, antiga executivo do Facebook.

Leia a notícia completa no Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).