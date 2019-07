A Apple deixou de vender o pequeno MacBook de 12 polegadas, um modelo muito leve e portátil que tinha lançado em junho de 2017. A empresa fez ainda outras alterações à gama de computadores da marca e apresentou um novo MacBook Air Retina de 13 polegadas, assim como dois MacBook Pro, de 13 e de 15 polegadas, com barra tátil no teclado.

O MacBook Air mais barato, que era vendido nos EUA por 999 dólares, também foi retirado da loja oficial da marca. Ou seja, segundo a CNN, já não há qualquer portátil MacBook a ser vendido por menos de 1.000 dólares, tendo em conta que o preço mais baixo de venda ao público em geral, agora, é de 1.099 dólares pelo MacBook Air menos robusto.

A única exceção é o programa de “regresso às aulas” da Apple, através do qual a empresa está a vender o MacBook Air a estudantes por 999 dólares, de acordo com o canal norte-americano. A subida dos preços da linha MacBook surge numa altura em que a empresa também tem aumentado a fasquia na gama do iPhone, que fica mais caro a cada ano.

Em Portugal, o preço do novo MacBook Air de 13 polegadas começa nos 1.279 euros. Já o preço do MacBook Pro de 13 polegadas começa nos 1.549 euros. Já o de 15 polegadas na sua versão mais musculada chega aos 3.299 euros na loja portuguesa, de acordo com os preços de venda ao público na loja online da marca da maçã.