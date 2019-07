Sonaecom vende WeDo. Pode encaixar quase 86 milhões

A Sonaecom vai vender a WeDo Consulting. Depois de quase duas décadas desde a sua criação, a empresa liderada por Ângelo Paupério chegou a acordo com a Mobelium para a alienação da totalidade do capital da holding de serviços de consultoria por uma soma que, no limite, pode chegar perto dos 100 milhões de dólares (86 milhões de euros).

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonaecom revela ter alcançado, através da Sonae Investment Management (IM), um acordo que prevê a alienação da “totalidade do capital social e dos direitos de voto da sociedade WeDo Consulting”, empresa criada no seio da Sonae em 2000.

Lembrando que a “concretização da transação está condicionada à verificação de um conjunto de requisitos estipulados pelas partes (condições suspensivas)”, a Sonaecom revela que vai receber 70 milhões de dólares com esta operação. Mas pode ganhar ainda mais no futuro.

“O preço da transação compreende uma componente fixa de 70 milhões de dólares e uma componente diferida e variável, em função da performance do negócio combinado até 31 de dezembro de 2021, cujo valor máximo é de 27 milhões de dólares”, nota. Ou seja, no limite poderá encaixar 97 milhões de dólares, cerca de 86 milhões de euros.

“Com esta transação, a Sonae IM prossegue a estratégia de gestão ativa do seu portefólio de empresas de base tecnológica, com o objetivo de consolidar a sua posição de investidor de referência a nível internacional, reforçando ao mesmo tempo o trajeto de crescimento e afirmação da WeDo Technologies no mercado global, o que representa uma clara oportunidade para a empresa e para as suas pessoas”, remata.