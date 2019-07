Carlos César anuncia saída do Parlamento

No jantar do grupo parlamentar do PS, o líder da bancada socialista anunciou que não será candidato nas próximas eleições legislativas, avançou esta quinta-feira o Público (acesso livre). Carlos César põe assim um ponto final na dúvida sobre o seu futuro.

“Este é o momento para vos dar conta de uma decisão que tomei desde 2015 e que reiterei junto do secretário-geral em várias circunstâncias, incluindo em fevereiro do ano passado, que não serei de novo candidato à AR dos Açores ou de outro círculo“, sublinhou no jantar, em declarações transmitidas pela RTP3. Carlos César alegou a necessidade de renovação política do PS “após 40 anos de empenhamento político e cívico”.

Em entrevista ao Público, em maio, foi o próprio Carlos César que lançou admitiu a hipótese de “falta de disponibilidade futura”. “Já disse que não estou a exercer este cargo pensando noutro. E já disse que o primeiro-ministro e secretário-geral do PS é conhecedor das minhas disponibilidades ou da falta delas para o futuro”, sublinhou o líder parlamentar socialista, quando questionado sobre a possibilidade de vir a ser presidente da Assembleia da República.

“E já que está a referir-se a essa matéria — e tendo em conta notícias que li nos jornais –, não tenho nem nunca tive qualquer disputa com Eduardo Ferro Rodrigues para esse ou para outro qualquer cargo político. Aliás, aprecio muito a sua atividade como presidente da Assembleia, para a qual, registe-se, contribuí decisivamente, antes e depois de ele ser candidato”, acrescentou.

António Costa no jantar do grupo parlamentar elogiou a “persistência” do “camarada”. E agradeceu-lhe por ter ajudada a sair “da zona de conforto”.