Apesar de já existirem alguns sinais de desaceleração, Portugal continua a sobressair a nível europeu no que respeita ao ritmo de crescimento dos preços das casas. No primeiro trimestre deste ano, apenas dois países da União Europeia apresentaram aumentos mais acentuados do que no mercado nacional.

Enquanto em Portugal os preços registaram uma variação homóloga de 9,2%, na Hungria a subida do preço das casas ultrapassou os 11%, e na República Checa houve um aumento de 9,4%.

Qualquer dos três países no pódio das maiores subidas de preços apresentam ritmos de crescimento que são mais do dobro da média da União Europeia: que foi de 4% no primeiro trimestre.

Mas há outros países a também conseguirem mais do que duplicar o ritmo de crescimento da média da União Europeia: Eslovénia, Holanda e Polónia.

Aliás, no universo de países da União Europeia (não são disponibilizados dados sobre a Grécia) para os quais o Eurostat disponibiliza números, apenas oito não superam a média europeia de crescimento, sendo que um único apresentou uma evolução negativa nos preços dos imóveis naquele período. Foi o que aconteceu em Itália, onde o valor média de venda das casas caiu 0,8%.

Enquanto em Itália os preços caem, em Portugal dificilmente se assistirá a uma inversão da tendência num futuro próximo. E mesmo o abrandamento da subida dos valores dos imóveis, que está a sentir-se, será ligeiro.

Nas previsões de verão, a Comissão Europeia diz que o abrandamento dos preços das casas é “apenas marginal em comparação com os últimos dois anos”. E que “é expectável que o aumento gradual na oferta de casas contribua para alguma moderação nos preços das casas mas o ritmo de ajustamento deverá permanecer baixo.”