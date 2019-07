Apesar dos sinais de abrandamento do ritmo de subida dos preços das casas, Portugal continua a figurar nas posições de topo a nível europeu com um aumento de 9,2%. Só a Hungria e a República Checa apresentaram valorizações mais expressivas nos valores dos imóveis nos primeiros três meses do ano. Bruxelas fala em “abrandamento marginal” nos preços em Portugal.

De acordo com dados divulgados pelo Eurostat, nesta quarta-feira, os preços médios das casas cresceram 4% na União Europeia nos três meses do ano, em termos homólogos, a mesma taxa de variação que foi registada na Zona Euro.

Maiores subidas de preços na europa

Fonte: Eurostat

De forma desagregada, Portugal ocupa a terceira posição entre os países da União Europeia que registaram maiores subidas de preços dos imóveis. A taxa de crescimento de 9,2% registada em Portugal, fica apenas aquém do aumento de 11,3% e de 9,4% verificados na Hungria e na República Checa, respetivamente. Restringindo a análise à Zona Euro, Portugal figura assim como o país com o ritmo de aceleração de preços mais acentuado.

Nas previsões de Verão publicadas esta quarta-feira, a Comissão Europeia refere que o abrandamento dos preços das casas em Portugal é “apenas marginal em comparação com os últimos dois anos”. “É espectável que o aumento gradual na oferta de casas contribua para alguma moderação nos preços das casas mas o ritmo de ajustamento deverá permanecer baixo.”

Entre os países da União Europeia, a tendência geral foi no sentido crescente dos preços, com a Itália a ser a única a destoar. No primeiro trimestre, os preços dos imóveis naquele país baixaram 0,8%, em média. Entre as taxas de crescimento menos expressivas figuraram a Finlândia (0,7%) e a Suécia e o Reino Unido, ambas com aumentos de 1,5%.

(Notícia atualizada às 11h14 com informação dos Previsões de Verão da Comissão Europeia sobre preços das casas em Portugal)